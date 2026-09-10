Untoasă, ușor sărată și bine frământată, această brânză se face după o rețetă păstrată din generație în generație, într-o comunitate mică.

Comuna Teaca, aflată la 30 de kilometri de Bistrița, este de acum și pe harta gastronomică a Europei. Specialitatea tradițională de acolo este obținută din lapte crud de vacă, apoi lăsată la maturat. Pe vremuri, se vinde prin târguri.

Localnică: „Foarte bună, o recunosc. Merge la toate preparatele de acasă, mămăligă cu brânză, paste cu brânză.”

Localnică: „Este foarte bună, super delicioasă. Ne mândrim cu chestia asta.”

Prin Asociația Brânzarilor din Bistrița-Năsăud - grupul de producători locali care a depus oficial cererea de înregistrare și a luptat pentru obținerea atestatului - brânza a câștigat acum recunoaștere europeană. Doar o singură fabrică din comună produce acest tip de brânză, iar aici lucrează 160 de oameni.

Flaviu Drecșan, director de producție: „Acum o să tai pe secțiune ca să vedeți cum este când este proaspăt. Pentru noi este o încununare a muncii de mulți ani și sperăm să se deschidă piețe noi, oportunități noi.”

Ana Maria Braicu, inginer tehnolog: „Este un produs care nu se obține după o rețetă standard, ci oamenii locului știu când să oprească procesul de maturare a cașului, știu când să mai adauge sau să nu mai adauge caș maturat.”

Emilia Coman, angajat fabrică: „Durează două ore la tocat, după aia cam trei ore la băgat și la cusut vreo patru ore. Punem în beșică de porc originală.”

Simion Drecsan, administrator fabrică: „Această certificare ne onorează foarte mult. Am avut grupuri din Israel pe la noi în fabrică, am avut grupuri din Germania care ne-au vizitat aici.”

Recunoașterea europeană aduce și o serie de avantaje.

Zoltán-József Mihály, secretar de stat Min. Agriculturii și Dezvoltării Rurale: „Anul acesta, de exemplu, au fost alocate 205 milioane de euro de la Comisia Europeană.”

Brânza de Teaca este al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european. Lista este completată de magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, novacul afumat din Țara Bârsei sau scrumbia afumată de Dunăre.