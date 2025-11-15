Bradul de Crăciun a ajuns la Suceava. E înalt de 15 metri, dar deocamdată nu e luminat
Și în alte orașe, autoritățile au început să se pregătească serios pentru sărbătorile de iarnă.
Vineri seara, în centrul Sucevei, a fost adus bradul de Crăciun, înalt de peste 15 metri.
O armată de oameni a pus pe poziții falnicul copac, ce urmează să fie împodobit zilele următoare.
Iluminatul festiv va fi aprins în oraș pe 28 noiembrie, moment așteptat cu nerăbdare mai ales de copii.
Sursa: Pro TV
Etichete: suceava, brad de craciun,
Dată publicare:
15-11-2025 07:43