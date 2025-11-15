Bradul de Crăciun a ajuns la Suceava. E înalt de 15 metri, dar deocamdată nu e luminat

15-11-2025 | 07:49
brad suceava
Și în alte orașe, autoritățile au început să se pregătească serios pentru sărbătorile de iarnă.

Mariana Apostoaie

Vineri seara, în centrul Sucevei, a fost adus bradul de Crăciun, înalt de peste 15 metri.

O armată de oameni a pus pe poziții falnicul copac, ce urmează să fie împodobit zilele următoare.

Iluminatul festiv va fi aprins în oraș pe 28 noiembrie, moment așteptat cu nerăbdare mai ales de copii.

