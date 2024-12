Sute de oameni au manifestat la Damasc după incendierea unui brad de Crăciun. „Cerem drepturile creştinilor”

"Cerem drepturile creştinilor", au scandat la unison manifestanţii defilând pe străzile Damascului, spre sediul patriarhiei ortodoxe, la Bab Charqi.

Plecaţi spontan din diferite cartiere, ei s-au adunat pentru a-şi exprima nemulţumirea şi temerile la mai bine de două săptămâni după preluarea puterii de către o coaliţie armată condusă de islamiştii care l-au detronat pe Bashar al-Assad.

Preşedintele înlăturat pretindea a fi protectorul minorităţilor într-o ţară cu majoritate sunită.

Christians in Syria: Hundreds of demonstrators have taken to the streets in Christian areas of Damascus to protest the burning of a Christmas tree near Hama in central Syria.

"We demand the rights of Christians," protesters chant as they march through the Syrian capital toward