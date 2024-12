Brad de Crăciun împodobit perfect, livrat direct acasă. Cât ajunge să coste un astfel de serviciu

Am intrat în cea mai frumoasă lună din an, și desi mai sunt trei săptămâni până la Crăciun sunt destui cei care își cumpără deja bradul, ca să se bucure cât mai mult de farmecul sărbătorilor.

Trebuie să știți însă, că prețurile sunt ceva mai mari ca anul trecut. În cazul în care nu aveți timp, aflați că se pot închiria pomi gata împodobiți.

Deși suntem abia în primele zile ale lunii decembrie în zonele special amenajate pentru vânzarea brazilor sunt deja clienți curioși. Un brad de un metru 70, potrivit pentru sufragerie, costă în jur de 160 de lei, însă cei care trec de doi metri sunt și 500 de lei. Iar pomii de Crăciun care ating 8 - 9 metri, costă chiar 6.000 de lei.

Brazii expuși într-un loc special amenajat sunt aduși din Danemarca, dintr-o pepinieră privată. Au fost tăiați acum două săptămâni, dar comercianții garantează că pot să reziste până după sărbători. Cu câteva condiții.

Marian Gheorghe, comerciant: „Trebuie ventilată camera și, totodată trebuie hidratat, adică stropit cu pulverizator pe ace pentru că brăduțul, odată tăiat din plantație, el secretă rășină la baza tulpinei și nu mai absoarbe apă prin tulpină. El absoarbe apă doar prin ace.

Reporter: Și dacă îl îngrijim corespunzător cât poate să reziste așa?

Marian Gheorghe, comerciant: Puteți să îl aruncați și după Sfântul Ion”.

De altfel, numărul brazilor aduși din import este în creștere de la un an la altul. Tot în creștere este și numărul pepinierelor private de la noi. Asta în timp ce Romsilva scoate de la an la an la vânzare tot mai puțini pomi de Crăciun. Anul acesta, puțin peste 18.000.

Însă, nu toți insistă să facă singuri bradul. Pentru cei care nu au timp sau inspirație au apărut firmele care închiriază pomi artificiali gata împodobiți. Angajații unei companii din București au apelat la un specialist. Clienții își văd de treburile lor, iar la final se bucură de priveliște.

Iulia Iana, client: „Ne-a plăcut întotdeauna să alegem ceva care să pună în evidență și interiorul nostru. Cumva să întregească toată atmosfera de Crăciun”.

Sunt și familii care solicită astfel de servicii. Mai ales că după sărbători tot firma strânge decorațiunile.

Radu Vaștag, proprietarul afacerii: „Despodobitul e cel mai costisitor, n-are nimeni chef să desfacă. Pentru clienți, avem brazi puși pe înălțimi, cu fotografii. Vin exact ca-n poze. Iar un brad de doi metri, de exemplu, durează cam o oră, o oră jumătate de montat”.

Tarifele încep de la 1.000 de lei, în funcție de înălțimea bradului și de decorațiunile alese. Clientul este cel care decide cât vrea să țină bradul în casă.

