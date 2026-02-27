În realitate, după ce intra în posesia autoturismului, omul dispărea. Unele mașini ajungeau la dezmembrări, altele erau vândute online, iar păgubiții s-au trezit apoi cu amenzi și taxe pentru vehicule pe care nu le mai dețineau.

Suspectul de 48 de ani este administrator al unei firme din București, care își promova activitatea cu ajutorul unor pliante lăsate pe parbrizele mașinilor parcate și prin anunțuri pe Facebook - „cea mai sigură și rapidă soluție. - Colectăm rable auto de orice fel cu sau fără acte - dezmembrări sau după caz repunerea în circulație - oferim plata pe loc în funcție de mașină.”

Bărbatul susținea că se ocupă de toate formalitățile necesare pentru radierea mașinilor și obținerea voucherelor prin programul „Rabla”. Persoanele care îl contactau, îi încredințau autoturismele și, uneori, chiar sume de bani pentru presupuse cheltuieli administrative.

Doar că individul, spun anchetatorii, o dată aflat în posesia vehiculelor, întocmea acte false, ca să le mute în proprietatea unor apropiați.

Cătălina Toma, purtător de cuvânt poliția capitalei: „De asemenea, bărbatul ar fi întocmit și folosit procese-verbale de dezmembrare sau contracte de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport, în cuprinsul cărora ar fi consemnat în mod nereal identitatea dobânditorilor și ar fi contrafăcut semnăturile pretinșilor cumpărători.”

După ce intra în posesia mașinilor, bărbatul nu mai plătea sumele promise și nici nu returna autoturismele. Unele dintre ele erau scoase la vânzare pe platforme online, iar altele duse la centre de dezmembrări. Persoanele păgubite, 7 la număr, s-au trezit cu amenzi și au fost nevoite să achite impozitele pentru mașinile pe care nu le mai aveau, pentru că, în acte, erau încă pe numele acestora.

Timp de 5 ani, schema a funcționat. Acum, polițiștii au descins acasă la suspect și au ridicat peste 60 de înscrisuri precum și actele mai multor mașini. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice cu atenție firmele care preiau autoturismele vechi și să evite să plătească înainte de a primi documente oficiale, pentru a nu cădea victime unor astfel de escrocherii.