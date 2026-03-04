„Eu nu-mi doresc acest lucru și sper să nu se întâmple”, a spus Bolojan într-o emisiune B1TV, subliniind că evoluția depinde de cât durează criza din Orientul Mijlociu, transmite news.ro.

Blocajul din Golf, generator de panică pe piețe

„Războiul din zona Golfului a dus la blocarea în proporție de 90% a traficului prin strâmtoarea Ormuz. Oferta și ritmul de aprovizionare pe piețele globale s-a redus, ceea ce a generat un puseu de creștere a prețurilor”, a explicat Bolojan. România are stocuri pentru câteva luni, dar importatorii „se vor aproviziona de acum înainte la prețuri ceva mai mari” a mai spus el.

Premierul a recunoscut că o creștere a barilului „inevitabil se va reflecta” în prețul la pompă, deși țițeiul reprezintă doar 40-50% din costul final. „Cu cât această criză se termină mai repede, impactul va fi mai mic”, a adăugat el, menționând posibile „creșteri marginale de tip emoțional”.

Plafonarea gazului și lecții din criza politică

Guvernul pregătește o ordonanță pentru ca „prețul la gaz să nu crească în perioada următoare”, a anunțat Bolojan. El a comparat reacția piețelor la conflictul din Golf cu reacția generată de „știrile panicarde” din România: „Exact cum în România, dacă știrile sunt în permanență că se întâmplă o criză politică, că guvernul nu este stabil, piețele — înseamnă dobânzile la care se împrumută România — cresc cu câteva procente. (...) La fel, piețele globale reacționează la ceea ce se întâmplă în zonele unde sunt principalele surse de aprovizionare.”