„Se fac ultimele pregătiri pe Autostrada Moldovei A7, în zona nodului rutier cu Centura Bacăului, înainte de deschiderea circulaţiei până la Bacău. Luni, 31 august, încă 47 de km de autostradă vor intra în trafic, între Adjud şi Bacău”, anunţă premierul interimar pe Facebook.

Ilie Bolojan precizează că A7 începe de la Ploieşti şi se îndreaptă spre Moldova.

”Cu deschiderea tronsonului Adjud – Bacău, ajungem la aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei din cei 319 kilometri ai A7”, afirmă Bolojan.

Potrivit premierului interimar, pentru cei care pleacă din Bucureşti, asta înseamnă peste 300 de km de drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 şi A7.

Ce tronsoane sunt în lucru

”Mai sunt încă 77 de km în lucru, între Bacău şi Paşcani. Lucrările realizate până acum au fost finanţate prin PNRR, iar după 31 august, finanţarea pentru acest ultim sector va continua, în lunile următoare, de la bugetul de stat. A7 continuă spre nord. În 2026, contractele de lucrări au fost extinse cu sectorul Paşcani–Suceava şi, mai departe, spre Siret şi graniţa cu Ucraina”, explică premierul.

Ilie Bolojan mai declară că Paşcani–Suceava –Siret şi tronsonul din A8 Paşcani-Iaşi-Ungheni sunt incluse în proiectele finanţate prin SAFE, din cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară.

”Autostrada spre Moldova asigură o conexiune mai rapidă cu regiunea, cu un impact direct asupra dezvoltării economice şi mobilităţii. Mulţumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect strategic pentru Moldova”, transmite premierul interimar.