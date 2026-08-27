Turiștii vin pentru tratament și relaxare, dar multe clădiri istorice sunt închise și se degradează. În timp ce câțiva proprietari investesc pentru a le salva, proiectele administrației înaintează greu. Am căutat să aflăm de ce o stațiune care are resurse și vizitatori nu reușește să-și recapete prestigiul de altădată.

Extrasă de la sute de metri adâncime, apa bogată în iod și brom umple bazinul ștrandului de sub pădure. Aflat la marginea orașului, este cel mai animat loc din Băile Govora. Cele 24 de căsuțe din camping sunt mereu ocupate, iar rezervările se fac cu luni înainte.

Aurelia Pulpea, turistă: „Am zis să fim aici, în incintă, aproape de bazin, aproape de apă. Am auzit că este bună pentru circulație, pentru respirație, pentru articulații.”

Beneficiile și eventualele contraindicații trebuie stabilite de medic.Faima apelor de la Govora are însă o istorie de aproape un secol și jumătate.În 1884, un studiu realizat la Universitatea din București a convins autoritățile să construiască aici o stațiune după model occidental.

Radu Tîrcă, arhitect: „A fost principalul proiect al Guvernului României la sfârșitul secolului al XIX-lea, tocmai ca oamenii cu bani să nu se ducă în Imperiul Habsburgic la băi, ci să-i păstreze aici.”

Gloria de altădată, în spatele clădirilor istorice

Au fost ridicate un stabiliment de băi, un hotel și un cazinou, toate înconjurate de un parc pentru promenadă. Parcul este și astăzi plin de turiști. Turul clădirilor istorice schimbă însă imaginea de stațiune cochetă. Pavilionul Băilor, unul dintre simbolurile orașului, nu mai este folosit de 30 de ani și a ajuns o ruină.

Proprietarii au transmis Știrilor PRO TV că restaurarea presupune expertize, proiectare și numeroase avize. Nu pot estima când vor începe lucrările.

Și alte vile istorice sunt invadate de buruieni. Vila Ivanovici, cunoscută pentru dantelăria din lemn, se află de 20 de ani în proprietatea Primăriei, dar nu a fost restaurată.

Mihai Mateescu, primarul orașului Băile Govora: „Este în portofoliul nostru de așteptare, de proiecte, și, cum găsim o nișă, cum îi dăm drumul.”

În timp ce Primăria așteaptă finanțare, câțiva proprietari încearcă să salveze patrimoniul cu bani proprii. Băncile refuză, spun ei, să finanțeze clădiri care nu pot fi transformate rapid în afaceri.

Bogdan Diaconu, proprietar: „Nicio bancă nu își asumă să finanțeze așa ceva. O clădire care nu este funcțională, nu are toalete, nu are bucătărie.”

La o altă vilă, studenții la arhitectură înlătură zidurile adăugate de-a lungul timpului. Proprietarul estimează că vor trece zece ani până când proiectul său de hotel-boutique va fi terminat.

Sprijinul pentru investiții, încă în așteptare

Ministerul Economiei anunță că investitorii din stațiunile balneare ar putea primi curând un sprijin de până la 300.000 de euro.

Alin Grigore, directorul direcției de turism din Medat: „Redeschidem o nouă schemă unde pot aplica, e cu cofinanțare 50 la sută mediul privat. Un buget de 15 milioane de lei.”

Hotelul Palace demonstrează că restaurarea poate readuce turiștii. Proprietarul a investit patru milioane de euro și a amenajat o bază modernă de tratament și un centru SPA.

Cererea pentru proceduri depășește însă fondurile decontate prin Casa de Asigurări.

Livia Duică, șefa unei baze de tratament: „Din nefericire, bugetul în primele zile ale fiecărei luni se epuizează. Pacienții în general sunt pe lista de așteptare. Așteaptă și o jumătate de an, și un an. Sfârșesc prin a-și cumpăra un pachet de tratament contra cost.”

CNAS susține că suplimentarea finanțării ar necesita introducerea unor asigurări voluntare, plătite de angajat sau de angajator.

Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: „E nevoie de o discuție foarte sinceră în spațiul public și o discuție foarte sinceră în Parlamentul României. Avem pachetul minimal de servicii medicale, avem pachetul de bază de servicii medicale, dar nu-l avem pe al treilea pachet, în care cine dorește să plătească mai mult pentru sănătate să poată s-o facă.”

Proiectele publice înaintează greu

Cu fonduri europene, Primăria Govora a reabilitat parcul balnear și cazinoul. Au trecut însă mai bine de zece ani fără ca un alt proiect important pentru turism să fie finalizat.Primarul, aflat la al șaptelea mandat, invocă lipsa banilor pentru cofinanțare.

Mihai Mateescu, primarul orașului Băile Govora: „Aceste proiecte de finanțare europeană, și nu sunt puține, au avut o cofinanțare de 2 la sută. În timpul jocului s-a mai pus încă 2 la sută TVA-ul!”

La Băile Govora, apa continuă să atragă turiști, iar investițiile private arată că vechile clădiri pot fi salvate. Dar, cât timp patrimoniul se degradează și proiectele publice înaintează greu, renașterea stațiunii rămâne... incompletă.