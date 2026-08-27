Utilizatorii minori nu vor mai petrece cât timp vor pe Facebook sau Instagram, nu vor mai vâna aprecieri și nu vor mai primi notificări noaptea sau când sunt la școală.

Meta a ajuns la un acord cu procurorii americani după ce mai mulți foști angajați au susținut într-un proces din California că gigantul a pus profitul mai presus de siguranța copiilor. Compania fondată de Mark Zuckerberg neagă toate acuzațiile.

Utilizatorii platformelor Facebook și Instagram cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani vor folosi conturi speciale pentru adolescenți.

Lynn Fitch/(R), procurorul general al statului Mississippi: „Notificările vor fi oprite în timpul orelor de școală, iar accesul pe platforme este blocat pe timpul nopții. În plus, a fost introdusă o limită zilnică de două ore pentru utilizarea combinată a Instagram și Facebook, împreună cu pauze obligatorii menite să întrerupă derularea continuă a conținutului.”

În plus, clipurile video nu vor mai fi redate automat și vor fi blocate anumite filtre de înfrumusețare.

Ce vor putea controla părinții

Lynn Fitch/(R), procurorul general al statului Mississippi: „Am reușit să negociem extinderea controalelor parentale. Părinții vor putea vedea cu cine interacționează copiii lor, vor fi informați dacă un copil face referiri la automutilare și vor avea posibilitatea să stabilească limite chiar mai stricte decât noile restricții implicite.”

Julie Frumin, terapeut autorizat în domeniul căsătoriei și familiei: „Sunt pași în direcția bună, dar, văzând acordul, mi-am dat seama că cei de la Meta știau bine ce fac. Măsurile vin totuși puțin cam târziu.”

Meta, acuzată că a pus profitul înaintea siguranței copiilor

Acordul încheiat de Meta cu procurorii americani prevede plata unor daune în valoare de 18 miliarde de dolari și pune capăt unui proces intentat de 29 de state americane. Autoritățile au acuzat gigantul media că a conceput intenționat funcții care îi fac pe copii dependenți de platformele sale. Dar și că a colectat date personale de la minori fără ca părinții să fie informați.

Barbara Ortutay, reporter AP Technology: „Pentru Meta impactul financiar este relativ limitat. Compania a generat venituri de aproximativ 200 de miliarde de dolari anul trecut. Mai mult, după anunțarea acordului, prețul acțiunilor Meta a crescut, ceea ce a majorat valoarea de piață a companiei cu peste 18 miliarde de dolari.”

Deși înțelegerea vizează doar Meta, compania și procurorii generali ai statelor implicate au cerut și altor platforme, precum YouTube, TikTok și Snapchat, să adopte măsuri similare. Meta va plăti întreaga sumă prevăzută în acord doar dacă și celelalte platforme acceptă restricții și măsuri de protecție comparabile pentru copii.