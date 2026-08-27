Potrivit unei platforme americane care a analizat luna trecută un milion de piese, aproape 40% dintre ele conțineau complet sau parțial inteligență artificială. Într-un procent covârșitor, oamenii nu recunosc o piesă creată de inteligența artificială.

Platformele de muzică abundă de melodii create cu inteligența artificială, însă nu toate sunt marcate corespunzător. Chiar dacă ascultătorii nu își dau seama dacă în spate este AI sau nu, acele melodii adună zeci de mii de like-uri și vizualizări.

Andrei Petreanu, CEO platformă inteligența artificială: „În ultimul timp au apărut aplicații care înlocuiesc cu totul procesul creativ artistic. Există o problemă în ceea ce privește dreptul de autor, toate aceste aplicații care generează muzică, ele au fost antrenate pe muzica publică din spațiul public, deci antrenate pe opera și creativitatea altor oameni. Acei oameni nu sunt în niciun fel răsplătiți că au ajutat această antrenare. Iar aceste piese care ajung pe radiouri sau produc valoare monetară nu dau înapoi artiștilor originali drepturi de autor sau intelectuale.”

O platformă internațională a verificat în luna iulie 1 milion de piese și a reieșit că 23% din melodii au fost create în totalitate de AI, în timp ce 15% conțineau audio generat de AI, care ulterior fusese modificat de oameni.

Cum poate fi folosită inteligența artificială în producția muzicală

Șerban Cazan, producător muzical: „Putem să folosim AI-ul să construim niște lucruri. De exemplu, vreau pe o piesă să trag un cor, pentru mine, ca producător, necesită 2 zile de muncă cel puțin. Am nevoie de 30 de oameni, un cor, un dirijor pentru cor, eu să scriu vocile, după care să am un loc unde să înregistrez. Acesta e un exemplu în care eu pot să generez un cor, pe baza unei melodii pe care eu i-am dat-o, a unei armonii pe care eu i-am dat-o.”

Cojo, artist: „Există și părți bune ale AI-ului, dar atâta timp cât te folosești de asta ca să le scuzi pe celelalte, este într-o eroare de calcul. AI-ul nu este bau-bau atâta timp cât e reglementat.”

La fel ca în cazul fotografiilor sau filmulețelor, și melodiile au o amprentă digitală prin care aplicațiile pot identifica acest conținut creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă sistemele care vin din Asia nu au aceste reglementări. Un studiu din 2025 a arătat că 97% dintre oameni „nu pot face diferența între muzica reală și cea generată de AI”.