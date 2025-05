BNR a menținut dobânda-cheie la 6,50% din cauza crizei politice și bugetare. Creditarea ieftină, amânată pe termen nedefinit

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează banca centrală printr-un comunicat.

De asemenea, CA al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, dar și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Banca centrală a decis anul trecut, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, și în luna august la 6,5% pe an.

Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie 2023.

Totodată, rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2025 comparativ cu luna aprilie 2024 a fost 4,9%, la fel ca în luna martie 2025 comparativ cu luna martie 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: