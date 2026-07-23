„Începând cu data de 27 iulie 2026, Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema Hortensia Papadat-Bengescu – 150 de ani de la naştere”, anunţă joi BNR, News.ro.

Moneda are o valoare nominală de 10 lei, un diametru de 37 de milimetri şi o greutate de 31,103 grame.

„Aversul monedei prezintă o compoziţie grafică inspirată de opera Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu, inscripţia „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, anul de emisiune „2026” şi valoarea nominală „10 LEI”. Reversul monedei redă portretul, numele scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu şi anii între care a trăit aceasta, „1876” şi „1955””, precizează BNR într-un comunicat.

Cum va fi prezentată moneda

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 300 de piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.050,00 lei, cu TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Unde poate fi cumpărată

Monedele din argint cu tema Hortensia Papadat-Bengescu – 150 de ani de la naştere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.