Respectarea acestor recomandări este esenţială pentru protecţia animalelor şi a sănătăţii publice, deoarece inundaţiile şi fenomenele meteo extreme creează condiţii propice pentru răspândirea unor boli infecţioase grave care se pot transmite de la animale la oameni.

Reguli pentru protecția animalelor

ANSVSA a informat, joi, cu privire la măsurile care trebuie luate de cetăţenii din localităţile afectate de inundaţii. Este vorba de reguli pentru adăparea şi nutriţia animalelor, pentru protecţia animalelor şi riscul de boli transmise la om, dar şi în privinţa siguranţei alimentelor pentru consumul uman.

Astfel, ANSVSA sfătuieşte populaţia să nu adape animalele cu apă din bălţi sau fântâni contaminate.

„Folosiţi doar reţelele publice verificate sau surse al-ternative neafectate de viitură sau inundaţii, eliminaţi hrana care a intrat în contact cu apa pentru a evita apariţia micotoxinelor şi păstraţi stocurile de furaje rămase doar în spaţii ferite de infiltraţii şiumiditate”, se arată în comunicatul de presă al ANSVSA.

Cât priveşte protecţia animalelor şi riscul de boli transmise la om, cetăţenii trebuie să scoată imediat animalele din grajduri şi să ledirecţioneze spre puncte înalte de relief. De asemenea, trebuie să mute animalele într-un spaţiu uscat şi unde să aibă o protecţie minimă împotriva intemperiilor. Este necesară verificarea zilnică a animalelor şi trebuie contactat imediat medicul veterinar la primele semne de boală, precizează instituţia.

„Se interzice abandonarea sau aruncarea cadavrelor în cursurile de apă ori pe sol. Proprietarii au obligaţia legală de a anunţa imediat primăria şi medicii veter-inari pentru ridicarea şi transportul acestora către unităţi de neutralizare autorizate”, se mai arată în comunicat.

Ce alimente nu trebuie consumate

Legat de siguranţa alimentelor pentru consumul uman, ANSVSA arată că nu trebuie consumate carne, lapte, ouă, legume sau fructe care au fost atinse de viitură sau inundaţii.

Toate produsele alimentare care au intrat în contact cu apa de inundaţie sunt declarate improprii consumului, iar pentru prepararea hranei cetăţenii sunt sfătuiţi să folosească exclusiv apă îmbuteliată sau din surse declarate sigure de autorităţi.