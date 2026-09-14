În Parlament, există deja un proiect care ar putea face aceste beneficii mai ușor de acordat și angajaților din mediul privat. Prin acest proiect de lege, angajatorii din mediul privat sunt încurajați să ofere vouchere. Firmele care plătesc impozit pe profit și vor oferi tichete de vacanță pot reduce valoarea acestora din banii datorați. Există însă o limită, pot scădea cel mult 20% din impozitul pe profit.

Mihai Ghigiu, coinițiator al proiectului de lege: „Practic încercăm să dăm și o altă posibilitate companiilor de a direcționa aceste sume și pentru a-și încuraja proprii angajați și până la urmă pentru a duce un plus valoare în zona turismului. Datele economice ne arată că pentru fiecare leu cheltuit în industria turismului de fapt statul câștigă între 1 și 2,4 lei, cam ăsta este scopul principal al proiectului”.

Corespondent Știrile ProTV: „Măsura vine într-un moment în care numărul de turiștii români este în scădere. În primele șapte luni ale acestui an, numărul lot a scăzut cu 4,1%, față de anul trecut, în timp ce străinii au fost cu aproape 10% mai mulți. Potrivit datelor prezentate în „Carta Albă a Turismului din România”, 48,1% dintre antreprenori consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură pentru turismul intern, iar 17,3% indică TVA-ul redus”.

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: „Ideal ar fi ca atât cât ne permite bugetul de stat să putem garanta o formulă echilibrată de vouchere de vacanță pentru, să spunem, măcar doi-trei ani care urmează. Dacă vorbim de condiții de eligibilitate pe cuantumul salarial ar trebui să ne gândim la o formulă care să aibă legătură cu salariile de pe acum”.

Evenimentele, mai ales festivalurile, au devenit în acest an unul dintre principalele motoare pentru turism. În același timp, firmele investesc tot mai mult în promovarea online pentru a atrage turiști.

Florin Jianu, președintele IMM România: „Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe retenția turiștilor români în România, pentru că observăm foarte mulți turiști care pleacă în străinătate, foarte mulți bani care se cheltuiesc în străinătate. Dincolo de aceste lucruri cred că e nevoie și de investiții în infrastructură de agrement”.

La studiu au participat 455 de antreprenori din turism.