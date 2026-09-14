Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei, pentru că unele conducte sunt învechite. Responsbilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de senzori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea.

Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic. Cu trei litri mai puțin decât în 2024.

Femeie: „Sunt mai atentă. Când mă spăl pe dinți opresc robinetul în momentul în care mă spăl, dau la presiune mai mică de la robinet”.

Femeie: „La baie, duș, spălat rufe. La bucătărie mai puțin. Cam două baxuri pe săptămână, vreo 50 de lei, dacă nu mai bine”.

Un calcul pe care îl fac multe familii care preferă să cumpere apa îmbuteliată, în loc să o bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă.

Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei: „Apa de la robinet este de 500 de ori mai ieftină. Deci este, să zicem, în jur de 7, 8, 10 lei pe metrul cub, adică pe o mie de litri de apă. Acest clor pe care noi îl punem în apă, în conformitate cu legea, este un rău necesar. Pentru că clorul menține calitatea și siguranța apei pe trasee. Fără acest clor apă s-ar reinfecta pe traseu”.

Asta pentru că există rețele învechite de conducte, pline de rugină, în multe zone din țară. Și nu e singura problemă.

Adrian Dobre, reprezentantul unei companii de soluții digitalizate: „În România, pentru fiecare pahar de apă plătit, există unul neplătit. Pentru că sunt conducte sparte, se întâmplă devieri de infrastructură”.

Iar pierderile financiare provocate de fisurile din conducte sunt uriașe. Pe lângă modernizarea rețelei de apă care merge greoi, operatorii spun că au instalat sute de mii de senzori în mai multe orașe din țară care să detecteze automat problemele din rețea.

George Pavel, inginer chimist: „Pierderile de apă provoacă niște vibrații și vibrațiile respective sunt ascultate și sunt comparate de către un soft în mod automat și semnalează operatorului cu o precizie de până la un metru unde este pierderea de apă”.

Corespondent Pro TV: „Potrivit Apa Nova, în capitală sunt montate peste 113.000 de contoare inteligente care ar trebui să le semnaleze operatorilor imediat când apar probleme. În paralel, reprezentanții companiei spun că doar anul acesta vor investi peste 49 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii și înlocuirea conductelor vechi. În acest moment, bucureștenii plătesc a doua cea mai ieftină apă la robinet, după Ploiești, 7,98 lei”.