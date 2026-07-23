ANM: Cod galben de averse şi vijelii în zone din 28 de judeţe şi în Bucureşti, joi şi vineri

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Ploaie id73457 inquam photos octav ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

ANM a emis noi atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii şi averse torenţiale însemnate cantitativ, fenomene care vor afecta, treptat, 28 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, joi şi vineri.

autor
Stirileprotv

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 13:00 - 21:00, va fi Cod galben în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Dâmboviţa şi Prahova, unde se vor semnala intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), averse torenţiale însemnate cantitativ (15 - 25 l/mp), descărcări electrice şi căderi de grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, în judeţele Dâmboviţa şi Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Prin acumulare, se vor strânge 20 - 40 litri de apă pe metrul pătrat.

Pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi în vigoare al doilea Cod galben de vreme instabilă, în cea mai mare parte a Munteniei şi a zonei de munte, precum şi în sud-vestul Moldovei şi al Transilvaniei. În aceste zone, vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp.

Judeţele vizate sunt: Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, Sibiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului. 

Vreme instabilă, cu averse torenţiale şi intensificări ale vântului în Bucureşti, până vineri seara

Meteorologii prognozează pentru zona Municipiului Bucureşti o vreme în general instabilă, pe parcursul zilelor de joi şi vineri, cu perioade de averse torenţiale şi intensificări ale vântului.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 23 iulie, ora 13:00 - 24 iulie, ora 9:00, în Capitală, vremea va fi uşor instabilă, iar valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza şi seara când vor fi averse slabe (5 - 10 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în timpul ploilor (40 - 45 km/h). Temperatura maximă, mai ridicată faţă de ziua precedentă, va fi de 25 - 26 de grade, iar cea minimă de 12 - 15 grade.

Totodată, joi, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menţine sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza şi seara, când vor fi perioade cu averse torenţiale (10 - 20 l/mp şi izolat, posibil, peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km). Temperatura maximă va fi de 26 - 27 de grade.

Etichete: vremea,

Articol recomandat de sport.ro
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Citește și...
Vremea
Vremea azi, 23 iulie. Ploile persistă în multe regiuni ale țării. Maximele ating 30 de grade în sud

Joi se încălzește ușor, dar nu scăpăm de ploi. Acestea apar în nordul Dobrogei, în prima parte a zilei, însă, mai târziu, o să plouă și la deal, la munte, de asemenea, în nord și în sud.
Vremea
Cod roşu de ploi şi vijelii în judeţul Tulcea, până joi dimineaţa. Alerte de vreme rea în mai multe zone. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, mai multe avertizări de vreme instabilă, inclusiv un Cod roşu ce urmează să afecteze judeţul Tulcea, până joi dimineaţa.
Vremea
Vremea azi, 22 iulie. Ploile torențiale și vijeliile lovesc sudul și sud-estul țării. Ce temperaturi vor fi

Ziua de miercuri aduce ploi torențiale și multă instabilitate în sud și în sud-est, și vreme mai bună în restul țării. Maximele pornesc de la 25...26 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung pe la 34 de grade în zona Olteniei.

Recomandări
Stiri Sociale
Federaţiile din educaţie anunţă că refuză să participe la ”aşa-zisele” discuţii pe tema legii salarizării: ”Negocieri false”

Federaţiile din educaţie au anunţat că refuză să participe la ”aşa-zisele” discuţii pe tema legii salarizării, care erau programate joi, 23 iulie, la Ministerul Muncii.

Vremea
ANM: Cod galben de averse şi vijelii în zone din 28 de judeţe şi în Bucureşti, joi şi vineri

ANM a emis noi atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii şi averse torenţiale însemnate cantitativ, fenomene care vor afecta, treptat, 28 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, joi şi vineri.

Stiri Politice
Atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru poate costa mii de euro cumpărătorii de locuințe. Ce se întâmplă cu TVA-ul

Autoritățile anunță că procesul de migrare a aplicațiilor Naționale de Cadastru în Cloud-ul Guvernamental va fi finalizat miercuri. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Iulie 2026

47:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 13 | Sănătatea inimii vara: prevenirea riscului de complicații cardiovasculare

26:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

800.000 de euro pentru lovitura verii! Starul din Superligă, în prim-plan

Sport

Antoine Griezmann a debutat cu gol în MLS! Reușita cu numărul 300 din carieră