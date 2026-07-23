ANM: Cod galben de averse şi vijelii în zone din 28 de judeţe şi în Bucureşti, joi şi vineri

ANM a emis noi atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii şi averse torenţiale însemnate cantitativ, fenomene care vor afecta, treptat, 28 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, joi şi vineri.

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 13:00 - 21:00, va fi Cod galben în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Dâmboviţa şi Prahova, unde se vor semnala intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), averse torenţiale însemnate cantitativ (15 - 25 l/mp), descărcări electrice şi căderi de grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). De asemenea, în judeţele Dâmboviţa şi Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Prin acumulare, se vor strânge 20 - 40 litri de apă pe metrul pătrat.

Pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi în vigoare al doilea Cod galben de vreme instabilă, în cea mai mare parte a Munteniei şi a zonei de munte, precum şi în sud-vestul Moldovei şi al Transilvaniei. În aceste zone, vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp. Judeţele vizate sunt: Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, Sibiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

Vreme instabilă, cu averse torenţiale şi intensificări ale vântului în Bucureşti, până vineri seara Meteorologii prognozează pentru zona Municipiului Bucureşti o vreme în general instabilă, pe parcursul zilelor de joi şi vineri, cu perioade de averse torenţiale şi intensificări ale vântului. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 23 iulie, ora 13:00 - 24 iulie, ora 9:00, în Capitală, vremea va fi uşor instabilă, iar valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza şi seara când vor fi averse slabe (5 - 10 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în timpul ploilor (40 - 45 km/h). Temperatura maximă, mai ridicată faţă de ziua precedentă, va fi de 25 - 26 de grade, iar cea minimă de 12 - 15 grade. Totodată, joi, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menţine sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza şi seara, când vor fi perioade cu averse torenţiale (10 - 20 l/mp şi izolat, posibil, peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km). Temperatura maximă va fi de 26 - 27 de grade.

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