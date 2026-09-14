Propunerea legislativă modifica și completa în acest sens Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, relatează Agerpres.

Astfel, inițiativa prevedea reducerea numărului de parlamentari la 299, respectiv 201 deputați și 98 de senatori.

Proiectul mai prevedea majorarea normei de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților la 100.000 de locuitori, respectiv la 200.000 de locuitori pentru Senat.

Senatorul AUR Corneliu Negru a arătat că au trecut peste 16 ani de la referendumul inițiat de fostul președinte Traian Băsescu privind reducerea numărului de parlamentari de la 465 la maxim 300, menționând că voința poporului exprimată la referendum nu poate fi ignorată.

'Voința populară nu poate și nu trebuie ignorată de Parlament, ignorarea acestei voințe populare înseamnă subminarea principiului suveranității naționale consfințite în construcția României', a declarat el.

Senatorul USR Narcis Mircescu a anunțat că și formațiunea sa votează proiectul de lege.

'USR va fi consecvent și va vota pentru 300 de parlamentari. În ultimii ani am votat toate proiectele care au avut ca scop reducerea numărului de parlamentari la 300 și le vom vota în continuare indiferent cine le va depune', a spus acesta.

Liderul grupului Pace Întâi România, Nadia Cerva, a afirmat că proiectul este 'populistic' și în această formă nu va putea fi pus în aplicare.

'Dacă tot venim cu astfel de proiecte, măcar haideți să le scriem frumos și corect legal', a spus Cerva, menționând că inițiatorul nu a vrut să repare proiectul la observațiile Consiliului Legislativ.

Liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos, a apreciat că este o 'propunere scrisă pe genunchi, fără o dezbatere publică'.

'Atrag atenția colegilor de la USR, vă rog să-i transmiteți și domnului Drulă, care peste noapte a învățat limba maghiară și ne-a criticat: votați propunerea AUR', a spus acesta.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.