BNR introduce prima monedă colorată din istoria României. Va fi disponibilă începând de luni

Stiri actuale
24-10-2025 | 14:35
Banca Națională a României
Shutterstock

BNR va lansa luni prima monedă colorată din istoria monetară a României, susţine Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică din Banca Naţională a României şi membru al Consiliului de administraţie al băncii.

autor
Sabrina Saghin

„Premieră la National Bank of Romania: luni va fi lansată prima monedă colorată din istoria monetară a României. Mai exact, Banca Naţională a României lansează începând cu data de 27 octombrie 2025 în circuitul numismatic, o monedă din tombac cu tema "Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere". Noutatea este că va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. Tot luni, la Cluj, în cadru festiv, îmi va reveni onoarea să prezint moneda şi designul acesteia şi să deschid lucrările simpozionului "Lucian Blaga - Omul, operele, bancnotele", organizat de colegii mei la sediul Sucursalei Regionale Cluj, precum şi vernisarea expoziţiei "Portretele bancnotelor - 130 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga". Expoziţia va include, printre multe altele, o coală imprimată, filme pentru descompunerile de culoare, hârtia filigranată precum şi un fragment de sită de filigranare dar şi proiecte de bancnote ce vor expuse publicului în premieră", a afirmat Cristian Popa, într-o postare pe reţeaua LinkedIn.

El a menţionat că Lucian Blaga se află pe bancnota de circulaţie de 200 de lei, începând din 2006, şi a figurat şi pe cea de 5.000 de lei în anii '90. De luni intră şi în istoria numismatică pe prima monedă colorată emisă de BNR.

Pentru cei interesaţi, moneda va fi disponibilă la vânzare prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a Romaniei. 

Sursa: Agerpres

Etichete: bani, BNR, moneda,

Dată publicare: 24-10-2025 14:35

