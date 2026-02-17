El a explicat că au fost luate în calcul şi alte aspecte care ţin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază, în aşa fel încât să existe spaţii fiscale pentru a susţine investiţiile în 2026, însă unele nu vor fi puse în aplicare, cum ar fi, de exemplu, reducerea normei de hrană.

„Ieri a fost o discuţie destul de lungă, care a fost închisă în cursul zilei de astăzi, în care elementele de bază ale pachetului pentru reforma de administraţie au fost convenite. E adevărat că ieri au fost luate în calcul şi alte aspecte care ţin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază, în aşa fel încât să existe spaţii fiscale pentru a susţine investiţiile anul acesta, dar închizându-se toate aceste discuţii, inclusiv discuţiile care au fost legate de norma de hrană, ele au rămas într-o fază în care nu se va acţiona asupra normei de hrană, deci a fost doar o discuţie de analiză”, a declarat Ilie Bolojan, marţi, la TVR 1.

El a menţionat că este nevoie de reducerea cheltuielilor cu aproximativ 10% în administraţie.

„Mai multe măsuri au fost discutate la propunerea Ministerului de Finanţe, deci a fost o discuţie legată de ipoteze de lucru, iar celelalte aspecte care sunt cuprinse sunt legate de reducerea de cheltuieli de aproximativ 10% în administraţie, că ne place, că nu ne place, aici nu e vorba de tăieri, ci e vorba a face un audit de personal în fiecare instituţie şi acolo unde se constată că există posibilităţi de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul este supradimensionat, este raţional pur şi simplu să reduci aceste cheltuieli, pentru că ele sunt cheltuieli de bază care se multiplică an de an şi cât timp România nu are bani din veniturile proprii să asigure echilibrele bugetare şi trebuie să se împrumute cu sume foarte mari de bani, în fapt, noi risipim aceşti bani. Şi deci această măsură este una care se va pune în practică şi ar trebui să aibă efecte în anii următori”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

El a fost întrebat dacă este vorba despre reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale.

„E vorba de reducerea cheltuielilor salariale, în aşa fel încât să avem acest efect atât în administraţia locală. Prin grilele care ţin cont de numărul de locuitori ai fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aceste grile vor fi reduse în aşа fel încât acolo unde personalul este corect calculat nu vor fi afectaţi, sunt cel puţin o treime din localităţile din România în această situaţie, acolo unde personalul este supradimensionat, vor trebui să-şi facă reduceri de cheltuieli”, a mai declarat Bolojan.

El a adăugat că aceeaşi prevedere va fi aplicată şi pentru administraţia centrală.

„În ceea ce priveşte administraţia centrală şi aici este tot aceeaşi prevedere, deci va fi un audit de personal în lunile următoare, iar pentru câteva domenii unde ministerele au solicitat o punere în practică care să ţină cont de specificul acestui minister, au fost cuprinse precizări în aşa fel încât aceste reduceri de cheltuieli, această mai bună alocare a resurselor să se facă ţinând cont de specificul acestor ministere”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că este vorba de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii.

„Acestea sunt domeniile, pentru că pe partea de educaţie, în zona, de exemplu, de preuniversitar sau în toate ministerele, unde pe parcursul anului trecut şi până acum s-au făcut economii de personal prin măsurile care au fost luate, aceste economii vor fi luate în calcul, iar cele care se vor face în cursul acestui an vor reprezenta practic diferenţa până la această cotă de 10%”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stabilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale.