Black Friday 2025 – sezonul preferat al hackerilor: cum recunoști site-urile clonă și ofertele înșelătoare

Este însă cea mai vulnerabilă perioadă din an, din perspectiva fraudelor online, atrag atenția experții în securitate cibernetică.

Dacă vreți să faceți cumpărături, nu vă lăsați păcăliți de site-urile clonă și de reducerile prea mari ca să fie adevărate.

Înainte să dăm click pe cele mai bune preţuri, ar fi bine să ne luăm măsuri de precauție.



Corespondent Știrile ProTV: ”Este foarte important ca în această perioadă să fim atenţi la orice detaliu, pentru că atacatorii cibernetici pot profita de apetitul nostru crescut pentru cumpărături. Site-urile false sau clonate, care imita în detaliu paginile unor magazine legitime, mesajele şi mailurile de tip fishing, care par a fi expediate de companii cunoscute, şi solicitarea plății prin metode nesigure care pot duce la compromiterea datelor de pe card, sunt doar câteva din lucrurile la care trebuie să fim atenţi”.



Răzvan Stoica, Expert securitate cibernetică: ”Este foarte important să verificăm ca adresa site-ului să fie una securizată, să incepa cu https şi să aibă lăcăţelul în bară site-ului, să ne asigurăm că domeniul este corect, este scris corect. Nu trebuie accesate linkurile din surse necunoscute, nu trebuie furnizate date personale sau coduri primite prin sms".

În acelaşi timp, ar fi bine să ţinem cont că majoritatea magazinelor, indiferent dacă sunt de haine, de cosmetice sau de electronice şi electrocasnice, nu oferă reduceri mai mari de 60%.



Mara Eliza Barza, Specialist Comunicare: "Este important să comparăm preţurile pe diferite site-uri, de exemplu, luăm o pereche de sneakersi, să ne uităm pe mai multe platforme, în acelaşi timp, pentru un plus de siguranţă, ne putem uita şi pe diferite site-uri comparatoare pentru preţuri".

Este foarte important, de asemenea, să ne asigurăm că magazinul de unde comandam are o politică de retur şi putem trimite înapoi produsele care nu ne vin sau nu ne plac şi ne putem primi banii înapoi, sau un produs la schimb.

Dacă observați tranzacții suspecte în cont, contactaţi imediat bancă, sesizaţi poliţia şi raportaţi incidentul la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













