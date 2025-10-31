Black Friday 2025 – sezonul preferat al hackerilor: cum recunoști site-urile clonă și ofertele înșelătoare

Stiri actuale
31-10-2025 | 19:45
×
Codul embed a fost copiat

Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.

autor
Bianca Ghiță

Este însă cea mai vulnerabilă perioadă din an, din perspectiva fraudelor online, atrag atenția experții în securitate cibernetică.

Dacă vreți să faceți cumpărături, nu vă lăsați păcăliți de site-urile clonă și de reducerile prea mari ca să fie adevărate.

Înainte să dăm click pe cele mai bune preţuri, ar fi bine să ne luăm măsuri de precauție.

Corespondent Știrile ProTV: ”Este foarte important ca în această perioadă să fim atenţi la orice detaliu, pentru că atacatorii cibernetici pot profita de apetitul nostru crescut pentru cumpărături. Site-urile false sau clonate, care imita în detaliu paginile unor magazine legitime, mesajele şi mailurile de tip fishing, care par a fi expediate de companii cunoscute, şi solicitarea plății prin metode nesigure care pot duce la compromiterea datelor de pe card, sunt doar câteva din lucrurile la care trebuie să fim atenţi”.

Răzvan Stoica, Expert securitate cibernetică: Este foarte important să verificăm ca adresa site-ului să fie una securizată, să incepa cu https şi să aibă lăcăţelul în bară site-ului, să ne asigurăm că domeniul este corect, este scris corect. Nu trebuie accesate linkurile din surse necunoscute, nu trebuie furnizate date personale sau coduri primite prin sms".

În acelaşi timp, ar fi bine să ţinem cont că majoritatea magazinelor, indiferent dacă sunt de haine, de cosmetice sau de electronice şi electrocasnice, nu oferă reduceri mai mari de 60%.

Mara Eliza Barza, Specialist Comunicare: "Este important să comparăm preţurile pe diferite site-uri, de exemplu, luăm o pereche de sneakersi, să ne uităm pe mai multe platforme, în acelaşi timp, pentru un plus de siguranţă, ne putem uita şi pe diferite site-uri comparatoare pentru preţuri".

Citește și
Copii Halloween
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Este foarte important, de asemenea, să ne asigurăm că magazinul de unde comandam are o politică de retur şi putem trimite înapoi produsele care nu ne vin sau nu ne plac şi ne putem primi banii înapoi, sau un produs la schimb.

Dacă observați tranzacții suspecte în cont, contactaţi imediat bancă, sesizaţi poliţia şi raportaţi incidentul la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Sursa: Pro TV

Etichete: oferte, black friday, fraude online,

Dată publicare: 31-10-2025 19:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”
Stiri actuale
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Halloween-ul, sărbătoarea de împrumut, cucerește România. Pentru că vine cu distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice, decoruri înfricoșătoare și, cel puțin pentru o seară, cu dulciuri în exces.  

Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB
Stiri actuale
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB

Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.

Recomandări
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat
Stiri actuale
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Conducerea Jandarmeriei Române și-a cerut scuze după ce un plutonier l-a amendat cu 3.000 de lei pe cel care a organizat marșul de comemorare pentru victimele din clubul „Colectiv”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28