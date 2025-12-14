Biletele de tren se scumpesc de astăzi. Cu cât s-a majorat tariful

De duminică, călătoriile cu trenul se scumpesc odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

Creșterea este de aproximativ 10%, aproape cât este și inflația.

Astfel, un bilet la trenul Interregio, clasa a II-a, pe ruta București–Brașov, costă acum 75 de lei față de 68 de lei, iar o călătorie până la Iași ajunge la aproximativ 140 de lei.

Pe ruta București–Constanța, un bilet la clasa a II-a va fi 93 de lei și ajunge la 135 de lei la clasa întâi.

Autoritățile anunță că vor fi puse în circulație mai multe trenuri electrice moderne și că vor fi introduse rute sezoniere suplimentare pe calea ferată.

