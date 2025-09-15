Ordine de chemare pentru rezerviștii din Sibiu și Mureș. „Prilej de revedere cu foștii camarazi”

Stiri Sociale
15-09-2025 | 13:00
rezervisti
StirilePROTV

Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș au fost chemați la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare Mobex SB-MS 25, care se derulează până pe 19 septembrie.

autor
Cristian Anton

Garnizoana Târgu Mureş a anunţat, luni, deschiderea exerciţiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX SB-MS 25, care se derulează până în data de 19 septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş, momentul cel mai important fiind distribuirea ordinelor de chemare a rezerviştilor.

"Astăzi debutează exerciţiul MOBEX SB-MS 25. Cea mai importantă secvenţă a zilei se va desfăşura în intervalul orar 12:00-20:00, şi va consta în distribuirea ordinelor de chemare a rezerviştilor. La acest exerciţiu sunt chemaţi doar cetăţenii care au satisfăcut serviciul militar şi care deţin grad militar în rezervă. În conformitate cu Legea 80/1995, cadrele militare în rezervă au obligaţii militare până la împlinirea vârstei de 63 ani, iar soldaţii şi gradaţii în rezervă au obligaţii militare până la împlinirea vârstei de 55 ani", a precizat, citat într-un comunicat de presă, ofiţerul de informare şi relaţii publice al Garnizoanei Târgu Mureş, Alexandru Ivanof.

Reprezentanţii Garnizoanei Târgu Mureş au transmis că acest exerciţiu nu este influenţat în niciun fel de situaţia de securitate din apropierea graniţelor României.

„Prilej de revedere cu foștii camarazi și de reamintire a unor deprinderi specifice fiecărei arme”

„Având în vedere cele precizate mai sus, transmitem, pe această cale, cetăţenilor judeţului Mureş că această activitate nu este influenţată în niciun fel de situaţia de securitate din proximitatea României şi nu există motive de îngrijorare, iar rezerviştilor, faptul că sunt aşteptaţi cu toată disponibilitatea instituţională la sediul unităţilor unde sunt încadraţi, cu menţiunea că, în anumite unităţi, vor desfăşura, pe durata unei zile, un program de instruire, ceea ce constituie un prilej de revedere cu foştii camarazi şi de reamintire a unor deprinderi specifice fiecărei arme şi specialităţi militare", se arată în comunicatul de presă.

Citește și
politie
Revoltă pe TikTok. Un bărbat a chemat rezerviști și foști condamnați la „o nouă revoluție”

Pentru participarea la acest exerciţiu, mai transmite Garnizoana Târgu Mureş, angajatorii au obligaţia de a asigura prezenţa salariaţilor care au calitatea de rezervist la aceste activităţi prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în ziua participării la exerciţiu, în baza adeverinţei eliberate de centrul militar judeţean, conform prevederilor art. 75 din Legea 446/2006.

Adeverinţa respectivă va fi ridicată de la sediul unităţii sau structurii militare la care se face chemarea/prezentarea.

MApN oferă 12.285 lei net tinerilor care fac patru luni stagiu militar voluntar. Legea ar putea intra în vigoare din toamnă

Sursa: Agerpres

Etichete: Sibiu, mures, rezervisti, ordin,

Dată publicare: 15-09-2025 12:47

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Rezervişti trecuţi de prima tinereţe, chemaţi din nou la poligon. Kilogramele acumulate între timp le-au dat bătăi de cap
Stiri actuale
Rezervişti trecuţi de prima tinereţe, chemaţi din nou la poligon. Kilogramele acumulate între timp le-au dat bătăi de cap

Mii de rezervişti din trei judeţe au spus „prezent” când au fost chemaţi din nou la poligon, pentru instruire.

Revoltă pe TikTok. Un bărbat a chemat rezerviști și foști condamnați la „o nouă revoluție”
Alegeri prezidentiale 2025
Revoltă pe TikTok. Un bărbat a chemat rezerviști și foști condamnați la „o nouă revoluție”

Un bărbat din Bucureşti este cercetat sub control judiciar, fiind inculpat pentru comiterea infracţiunii de instigare publică, după ce a făcut apel, pe TikTok la „o nouă revoluţie”.

România vrea să-și mărească armata până la 100.000 de militari. Ar mai fi, însă, nevoie de cel puțin 35.000 de recruți
Stiri actuale
România vrea să-și mărească armata până la 100.000 de militari. Ar mai fi, însă, nevoie de cel puțin 35.000 de recruți

Cu amenințarea unui război de trei ani aproape de graniță, România vrea să-și mărească armata până la 100.000 de militari - inclusiv rezerviști voluntari și personal civil.  

Un fost șef al Armatei Române explică de ce cad pradă unii militari propagandei lui Georgescu. Riscul unei lovituri de stat
Stiri Diverse
Un fost șef al Armatei Române explică de ce cad pradă unii militari propagandei lui Georgescu. Riscul unei lovituri de stat

Militarii rezerviști sunt mai vulnerabili la propaganda lui Călin Georgescu pe fondul nemulțumirilor acumulate, dar și pentru că sunt mai bine organizați, consideră generalul Ștefan Dănilă, fostul șef al Armatei Române.

Sute de rezerviști au fost chemați la un amplu exercițiu lângă Buzău. Unii au întâmpinat probleme
Stiri actuale
Sute de rezerviști au fost chemați la un amplu exercițiu lângă Buzău. Unii au întâmpinat probleme

Sute de rezerviști din Buzău și Ialomița au luat parte la cel mai mare exercițiu de mobilizare din ultimii ani.

Recomandări
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
Stiri Economice
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28