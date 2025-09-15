Ordine de chemare pentru rezerviștii din Sibiu și Mureș. „Prilej de revedere cu foștii camarazi”

Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș au fost chemați la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare Mobex SB-MS 25, care se derulează până pe 19 septembrie.

Garnizoana Târgu Mureş a anunţat, luni, deschiderea exerciţiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX SB-MS 25, care se derulează până în data de 19 septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş, momentul cel mai important fiind distribuirea ordinelor de chemare a rezerviştilor.

"Astăzi debutează exerciţiul MOBEX SB-MS 25. Cea mai importantă secvenţă a zilei se va desfăşura în intervalul orar 12:00-20:00, şi va consta în distribuirea ordinelor de chemare a rezerviştilor. La acest exerciţiu sunt chemaţi doar cetăţenii care au satisfăcut serviciul militar şi care deţin grad militar în rezervă. În conformitate cu Legea 80/1995, cadrele militare în rezervă au obligaţii militare până la împlinirea vârstei de 63 ani, iar soldaţii şi gradaţii în rezervă au obligaţii militare până la împlinirea vârstei de 55 ani", a precizat, citat într-un comunicat de presă, ofiţerul de informare şi relaţii publice al Garnizoanei Târgu Mureş, Alexandru Ivanof.

Reprezentanţii Garnizoanei Târgu Mureş au transmis că acest exerciţiu nu este influenţat în niciun fel de situaţia de securitate din apropierea graniţelor României.

„Prilej de revedere cu foștii camarazi și de reamintire a unor deprinderi specifice fiecărei arme”

„Având în vedere cele precizate mai sus, transmitem, pe această cale, cetăţenilor judeţului Mureş că această activitate nu este influenţată în niciun fel de situaţia de securitate din proximitatea României şi nu există motive de îngrijorare, iar rezerviştilor, faptul că sunt aşteptaţi cu toată disponibilitatea instituţională la sediul unităţilor unde sunt încadraţi, cu menţiunea că, în anumite unităţi, vor desfăşura, pe durata unei zile, un program de instruire, ceea ce constituie un prilej de revedere cu foştii camarazi şi de reamintire a unor deprinderi specifice fiecărei arme şi specialităţi militare", se arată în comunicatul de presă.

Pentru participarea la acest exerciţiu, mai transmite Garnizoana Târgu Mureş, angajatorii au obligaţia de a asigura prezenţa salariaţilor care au calitatea de rezervist la aceste activităţi prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în ziua participării la exerciţiu, în baza adeverinţei eliberate de centrul militar judeţean, conform prevederilor art. 75 din Legea 446/2006.

Adeverinţa respectivă va fi ridicată de la sediul unităţii sau structurii militare la care se face chemarea/prezentarea.

