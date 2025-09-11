Mobilizare în două județe, anunțată de MApN. Instituția a dat detalii pentru a combate dezinformarea

11-09-2025 | 09:45
Ministerul Apărării a anunțat mobilizarea în două județe, Sibiu și Mureș, în cadrul exercițiului pentru apărare MOBEX SB-MS-25. MApN a anunțat din timp exercițiul, pentru a combate dezinformările și a evita inducerea panicii.

autor
Mihai Niculescu

În perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25. Exercițiul este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, se arată într-un comunicat al MApN.

„Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire” precizează MApN.

Apărarea amintește că în cele două județe activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, iar cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel național au avut loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

„Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale” precizează MApN.

vot diaspora
Mobilizare generală în diaspora. Față de primul tur, prezența la vot este de două ori mai mare

„Nu au legătură cu situația de securitate din regiune”

Miercuri, 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25 se va desfășura o secvență de antrenament cu rezerviștii în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu.

Exercițiile nu au legătură cu războiul din Ucraina, explică MApN.

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități care, reiterăm, au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor interesați să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”.

Sursa: MAPN

Etichete: mapn, dezinformare, mobilizare,

Dată publicare: 11-09-2025 09:39

