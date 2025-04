Bercea Mondialu neagă acuzațiile de cămătărie, cu dobânzi uriașe: „Am vândut Skode pe 2-3 mii de euro”

Pe numele său real, Sandu Anghel ar fi fost în centrul operațiunilor prin care clanul dădea bani cu camătă, cu dobânzi uriașe. Oamenii care nu plăteau la timp erau aspru pedepsiți.

Cunoscutul interlop din Craiova neagă orice fel de acuzație: „Nu am dat, doamnă, niciun ban cu camătă, am vândut „Skode” pe 2-3 mii de euro și poate să zică... Nu am dat, doamnă, niciun ban cu camătă.”

După ce a fost ridicat din București, Bercea Mondialu a fost dus la Craiova pentru audieri.

Între timp, au avut loc descinderi în 11 locații din Capitală și din județele Olt și Teleorman, acolo unde suspectul principal are mai multe proprietăți. În vizorul anchetatorilor a fost și noua casă a liderului de clan, din Teleorman.

„Au găsit niște bani care provin din chirii, șefule. Nu există nicio cămătărie, totul legal.”

În noul dosar, Bercea și alți patru membri ai familiei sale sunt acuzați pentru constituirea unui grup de crimă organizată, cămătărie și șantaj. Sunt suspectați că dădeau bani pentru care cereau apoi dobânzi uriașe - între 10 și 40%. Dacă oamenii nu restituiau banii la timp, indivizii recurgeau la amenințări și chiar la violență fizică.

Marian Sandu, fiul lui Bercea: „Frații mei, tatăl meu nu a șantajat în viața lor pe nimeni, nu a dat bani cu dobândă.”

Cu sumele fabuloase obținute din activitățile ilegale, membrii clanului și-ar fi achiziționat mai multe case, terenuri sau mașini de lux.

Sandu Anghel, pe numele său real, a fost eliberat din închisoare în 2022, după o pedeapsă de aproape 14 ani, pentru tentativă de omor asupra unui fost viceprimar al municipiului Slatina. Iar în 2014 a fost condamnat definitiv la 8 ani și 9 luni de închisoare, după ce și-a înjunghiat un nepot, dar a fost eliberat condiționat în 2019.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: