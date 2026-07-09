Cauza ar fi fost un scurtcircuit la un tablou electric, arată primele cercetări ale pompierilor.

Era trecut de ora 3 noaptea când cele două baruri de pe plaja din Mamaia ardeau violent. Pompierii au reușit să oprească extinderea flăcărilor care amenințau și a treia terasă de pe plajă. 25 de militari au intervenit timp de 4 ore, cu 5 mașini de stingere.

Ana Maria Stancu, ISU Constanța: ”Incendiul se manifesta generalizat. Flăcările cuprinseseră în totalitate 2 beach baruri de pe plajă întrucât vantul era foarte puternic".

Corespondent ProTV: ”Privind în jur e foarte greu de găsit ceva care să fi scăpat flăcărilor, până și pepenii care se aflau în frigider au fost carbonizați".

Pompierii au anunțat că, potrivit primelor date, incendiul a pornit de la un scurtcircuit.