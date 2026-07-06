Autorităţile sanitare din ţară sunt în alertă, informează agenţia de presă EFE, conform Agerpres.

Sute de mii de locuitori din Salonic au fost îndemnaţi de autorităţi să rămână în case luni, pentru a doua zi consecutiv, în timp ce instalaţia de reciclare a plasticului şi aluminiului şi pentru tratarea deşeurilor chimice continua să ardă.

Urme ale acestor substanţe, inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice, dioxine, compuşi organici volatili şi metale, au fost confirmate luni la Atena şi chiar în peninsula Peloponez.

În Anthoupoli şi Filothei, aşezări de la periferia oraşului Salonic, aproximativ 700 de locuitori au necesitat evacuare, în condiţiile în care fumul toxic a început să se răspândească în tot oraşul, după cum a declarat pentru EFE un purtător de cuvânt al departamentului local de pompieri.

"Ne-au lăsat să ne sufocăm. Am închis ferestrele, dar mirosul de plastic ars s-a infiltrat în pereţi. Copiii tuşesc, aerul le irită ochii", a declarat pentru un post de radio local un locuitor din zona vestică a oraşului Salonic, cea mai afectată de incendiu.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor a explicat pentru EFE că "din cauza naturii materialelor", nu se ştie deocamdată cu exactitate când vor fi stinse complet flăcările de la instalaţia de reciclare.

Încă de duminică dimineaţă, Protecţia Civilă a trimis mesaje de alertă pe telefoanele mobile ale locuitorilor din Salonic, îndemnându-i să rămână în case, cu uşile şi ferestrele închise, în condiţiile în care în regiune temperaturile depăşesc 32 de grade Celsius, notează EFE.

Incendiul de vegetaţie a izbucnit sâmbătă noaptea în Anthoupoli. Alimentate de vântul puternic, flăcările s-au extins în zona industrială Oreokastro, unde au ajuns la instalaţia de reciclare. De atunci, norul toxic a ajuns în regiunea Attica, în care este situată capitala, după cum a confirmat un profesor de chimie analitică de la Universitatea din Atena pentru postul public de televiziune ERT.

Expertul a subliniat prezenţa particulelor PM2.5, unul dintre cei mai periculoşi poluanţi pentru sănătatea populaţiei. Când sunt inhalate, aceste particule pot provoca diverse probleme, de la afecţiuni respiratorii la boli cardiovasculare.