BCE recomandă păstrarea numerarului acasă: „Moneda fizică oferă utilitate psihologică și practică în crize"

25-09-2025 | 08:03
BCE
Un studiu al Băncii Centrale Europene subliniază importanța bancnotelor ca mijloc de plată esențial când metodele digitale devin indisponibile.

În contextul crizelor care au afectat Europa în ultimii ani – de la pandemia de Covid-19 și până la invazia Rusiei în Ucraina sau penele masive de curent – autoritățile și experții atrag atenția asupra importanței de a păstra numerar acasă.

Un studiu recent al Băncii Centrale Europene (BCE) subliniază că bancnotele rămân un mijloc de plată esențial în situații de urgență, când metodele digitale pot deveni indisponibile.

Cererea consumatorilor pentru bancnote a crescut în Europa în timpul fiecărei crize, moneda fizică oferind „o utilitate psihologică și practică distinctă", se menționează în studiul BCE.

Recomandările vizează pregătirea populației pentru eventuale perturbări și includ sfaturi clare privind suma de bani care ar trebui ținută în gospodării, precum și durata pentru care fiecare familie ar trebui să fie capabilă să-și asigure nevoile de bază.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 25-09-2025 07:41

