Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Aproape o treime dintre adulții în putere nu au nici cont și nici vreun card bancar, potrivit Asociației Române a Băncilor.

Experții financiari spun că acest „obicei” alimentează economia subterană, iar statul pierde anual sume importante din taxe neîncasate.

Potrivit datelor Băncii Naționale, în România sunt în circulație 23,4 milioane de carduri active. Puţin, spun specialiştii, având în vedere că unii deţin mai mult de 3 carduri.

Dacă tinerii nu-și pot imagina viața fără card și aplicații mobile, pentru mulți vârstnici sau oameni din mediul rural contul bancar rămâne opțional. 3 din 10 români nu au un cont bancar, ceea ce înseamnă, spun specialiştii, că o parte a economiei rămâne în zona subterană şi este încurajată inclusiv evaziunea fiscală.

Sunt peste 4 milioane de români care nu încasează bani pe card și nici nu plătesc cu el.

Gabriela Folcuț, director Asociaţia Romană a Băncilor: ”La nivel național, ponderea economiei gri în produsul intern brut este estimată la 26%, cu cât plățile electronice sunt mult mai scăzute față de potențial, cu atât economia subterană este mai crescută. În România se încearcă aprobarea unor măsuri care să reducă economia gri și cred că acest lucru are în vedere, inclusiv creșterea plăților electronice”.



37 la sută dintre cei care nu au un card bancar spun că au veniturile prea mici ca să își facă unul. Alţi 20% spun că sunt plătiți doar în numerar iar restul... Pur și simplu nu consideră cardul util.



Christian Nasulea, economist: ”Facem aceeași greșeală, aceea de a lăsa niște bani care ar trebui să fie puși la treabă care ar trebui să producă măcar dobândă pentru noi să stea fără să genereze niciun fel de randament și să-și piardă încet-încet din valoare, pe măsură ce inflația erodează din puterea de cumpărare. Se pierd bani pentru că banii aceia nu generează dobândă”.

Un cont bancar şi un card aduc în primul rând siguranţa. Bani depozitaţi într-un cont nu pot fi pierduţi sau furaţi la fel de uşor ca numerarul. Deşi unii români încasează salariul pe card, mulţi îl şi retrag imediat.

Toate tranzacţiile pot fi urmărite, astfel încât ştim oricând ce am făcut cu banii. În plus, un cont bancar permite accesul la produse fianciare precum conturi de economii şi investiţii, credite sau carduri de cumpărături.

În România există şi o lege care pune la dispoziția orcarui român un cont curent de plăți de bază gratuit, chiar dacă are sau nu venituri sau istoric bancar.

