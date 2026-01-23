Potrivit cercetării sociologice, 22,1% dintre respondenţi sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcţie bună (faţă de 24,2% în martie 2025 şi 24,1% în noiembrie 2025), 70,9% cred că lucrurile merg într-o direcţie greşită (faţă de 66,3% în martie 2025 şi 66,3% în noiembrie 2025), iar 7% nu ştiu sau nu răspund (faţă de 9,5% în martie 2025 şi 9,6% în noiembrie 2025).



Sondajul mai arată că sunt optimişti cu privire la direcţia ţării mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare. Votanţii AUR şi PSD, persoanele peste 60 de ani, cei cu educaţie primară şi locuitorii din rural sunt cei mai pesimişti cu privire la direcţia ţării.



Barometrul Informat.ro - INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, şi îşi propune să aducă în atenţia publică teme de interes pentru a stimula conversaţii naţionale despre subiecte diverse şi politici publice esenţiale pentru prezentul şi viitorul României, pornind de la opinia românilor, în parteneriat cu centre de gândire şi instituţii academice de prestigiu.



Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de încredere de 95%.



Darie Cristea, director de cercetare INSCOP Research, consideră că direcţia în care merge ţara este un indicator mult mai interesant decât pare.



"Multe sondaje îl folosesc mai degrabă ca întrebare introductivă, 'de încălzire', dar el este în realitate un semnal destul de sofisticat al climatului de linişte sau de tulburare socială. Desigur, în general românii nu au fost foarte optimişti privind direcţia în care merge ţara, dar fondul de supărare accentuată din ultimii ani a dus la minime istorice procentul celor optimişti. De asemenea, este de urmărit cum se decupează cele două tabere (optimiştii şi pesimiştii) după preferinţele de vot sau după datele socio-demografice ale publicului. Aceste decupaje ne arată configuraţii politice foarte interesante, dar şi spre ce segmente de populaţie se extinde prioritar 'epidemia' de nemulţumire socială", a explicat Darie Cristea, potrivit site-ului INSCOP.

