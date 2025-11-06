Bărbatul ucis de TIR în Capitală ar fi un om al străzii. „Dirija mașinile aici în intersecție, înjura lumea pe stradă”

Un bărbat de 50 de ani a murit miercuri seară în Capitală, după ce a ajuns sub roțile unui camion.

Pietonul, care ar fi un om al străzii, a vrut să traverseze pe culoarea roșie a semaforului. Șoferul nu a putut evita impactul.

Accidentul a avut loc puțin după ora 20:00, pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală.

Martorii povestesc că TIR-ul era oprit la semafor și s-a pus în mișcare când s-a făcut verde. În acel moment, bărbatul ar fi sărit pe trecerea de pietoni.

Martor: „Pietonul a trecut pe roșu pe trecerea de pietoni și în momentul acela venea TIR-ul și l-a prins pur și simplu sub tir.

Martor: „Fiind în unghiul mort al tirului nu a putut să-l observe și a dat peste el, pietonul a fugit pe trecere.”

În urma accidentului, bărbatul a rămas prins sub TIR, iar echipajele de salvare au reușit să-l scoată după mai bine de o oră.

Medicii au declarat decesul. Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise, au transmis polițiștii. Victima ar fi fost un om al străzii, cunoscut printre cei care locuiesc în apropiere.

Martor: „Dirija mașinile aici în intersecție, înjura lumea pe stradă. Nenea n-a avut cum să-l vadă și l-a târât.”

În zonă s-a circulat cu dificultate aproape trei ore, până când anchetatorii au terminat cercetările la fața locul.

