Bărbatul din Craiova evadat din arest la domiciliu a fost prins. Unde a fost găsit de polițiști

Stiri actuale
02-09-2025 | 08:40
evadat Craiova

Poliţiştii din Dolj au reuşit prinderea bărbatului care a evadat după ce a plecat din locuinţa unde era arestat la domiciliu. El a fost găsit în Craiova.

autor
Mihaela Ivăncică

”În după-amiaza acestei zile, în urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale - Biroul Supravegheri Judiciare, bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Craiova. Bărbatul aflat sub măsura arestului la domiciliu i-a fost montat un nou dispozitiv electronic pentru monitorizare. Totodată, cel în cauză a fost prezentat instanţei de judecată, urmând a fi dispuse măsuri în consecinţă”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de evadare şi distrugere.

Poliţiştii din cadrul Biroului Supravegheri Judiciare au fost sesizaţi, duminică, în jurul orei 22.15, că Eduard Cătălin Tică, în vârstă de 34 de ani, aflat în arest la domiciliu, a părăsit imobilul din Craiova în care executa această măsură, iar dispozitivul electronic de supraveghere indica faptul că bărbatul se află pe o altă stradă din municipiu.

În zona respectivă s-a deplasat un echipaj din cadrul Secţiei 5, dar bărbatul nu a mai fost găsit.

Citește și
deţinut evadat
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Sursa: News.ro

Etichete: craiova, evadat, arest la domiciliu,

Dată publicare: 02-09-2025 08:32

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Bărbatul care a evadat din mașina care îl ducea la închisoare a fost prins. A fost condamnat pentru că a condus beat
Stiri actuale
Bărbatul care a evadat din mașina care îl ducea la închisoare a fost prins. A fost condamnat pentru că a condus beat

Un bărbat de 58 de ani care era dus din Botoșani la Penitenciarul Jilava a pus pe jar polițiștii și jandarmii din Bacău.

Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție
Stiri actuale
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava.

Unde a fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Individul ispășea o pedeapsă 5 ani și 10 luni
Stiri actuale
Unde a fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Individul ispășea o pedeapsă 5 ani și 10 luni

Deținutul care a evadat marți seară de la Penitenciarul Mărgineni, din județul Dâmbovița, a fost prins după aproape 18 ore. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a profitat de un viciu de securitate, și a fugit din închisoare.

Pedofilul care a evadat de la Penitenciarul Mărgineni a fost prins. Era ascuns în podul unei case
Stiri actuale
Pedofilul care a evadat de la Penitenciarul Mărgineni a fost prins. Era ascuns în podul unei case

Bărbatul de 32 de ani, condamnat la închisoare pentru act sexual cu un minor, care a evadat de la punctul de lucru interior de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, a fost prins.

Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa
Stiri actuale
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa

Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa.

Recomandări
Ilie Bolojan promite reformă dură în companiile de stat: „Vrem să punem capăt câştigurilor nemeritate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan promite reformă dură în companiile de stat: „Vrem să punem capăt câştigurilor nemeritate”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în Parlament, că Guvernul își asumă proiectul privind guvernanța companiilor de stat pentru a elimina „câștigurile nemeritate” și a impune performanța în slujba cetățenilor.  

Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea
Stiri Politice
Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28