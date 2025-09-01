Alertă în Craiova. Un bărbat este căutat de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu

01-09-2025 | 13:17
Poliţiştii din Craiova sunt în alertă! Caută un bărbat care a fugit din arestul la domiciliu. El primise această pedeapsă pentru că şi-a lovit fosta iubită, însă a reuşit să dispară în timpul nopţii.

Roxana Tivadar,  Roxana Vlădășel

Eduard Cătălin Tică a fugit în jurul orei 22 din locuinţa unde era arestat la domiciliu. Bărbatul are 1,96 m înălţime, o constituţie robustă şi păr şaten. Nu se ştie cu ce era îmbrăcat atunci când a evadat. Individul purta o brăţară de monitorizare, iar poliţiştii au observat că aceasta nu mai figurează la adresă.

evadat Craiova

Bărbatul de 34 de ani a fost arestat la domiciliu în iunie. Atunci, deşi avea un ordin de protecţie pe numele lui, s-a apropiat de fosta iubită şi de fiica lor minoră. A şi lovit-o pe femeie, care a chemat poliţia.

Acum, poliţiştii au întocmit un nou dosar penal pentru evadare şi îl caută peste tot. El urma şi un tratament medical, care să îl ajute să scape de dependenţa de droguri.

Cine are informaţii despre locul unde s-ar putea afla individul este rugat să sune de uregnţă la 112.

Sursa: Pro TV

