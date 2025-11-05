Un dezvoltator imobiliar le-a promis clienților apă ieftină. Ce au descoperit apoi în pământ autoritățile

05-11-2025 | 07:39
Un dezvoltator imobiliar din Craiova este cercetat după ce a forat un puț de mare adâncime și a distribuit ani buni apă la blocurile și casele pe care le construise. 

Roxana Vlădășel

Locatarii plăteau facturile pentru utilități direct la firma acestuia, la un preț stabilit de el.

Acum, dezvoltatorul riscă până la trei ani de închisoare pentru exploatarea ilegală a resurselor de apă.

Omul de afaceri le promitea celor care cumpărau imobile în zonă utilități la prețuri mult mai mici.

A forat un puț de mare adâncime, a achiziționat utilaje și a început să distribuie apă în cartier.

Realizase și un sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă, fără a respecta normele privind protecția mediului și sănătatea populației.

Ion Burcea, proprietar casă: „Nu am vorbit de preț, sincer să fiu, am luat casa așa cum ne-a dat-o.”

Reporter: „Ați făcut un contract cu dumnealui?

Bărbat: „Normal că am făcut un contract.”

Reporter: „Pentru aceste utilități?

Bărbat: „Pentru aceste utilități nu, doar pentru casă.”

Reporter: „Și utilitățile erau incluse?

Bărbat: „Erau incluse, era totul pregătit.”

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă au oprit activitatea ilegală și au dispus sigilarea puțului forat.

Luis Cepoiu, locatar bloc: „Nu știm ce se va întâmpla, așteptăm să ia o decizie, să ia niște măsuri, după care vedem ce se va întâmpla. Undeva la 200–300 de lei maxim pe lună. Plătesc tot timpul la proprietar.”

Daniel Naicu, director ABA Jiu: „Apele de suprafață și subterane pot fi folosite liber cu instalații mai mici sau până în 0,2 litri pe secundă. Dânsul distribuia apă către populație, le lua bani pe apa pe care o distribuia și pe canalizare. Avea o fosă care nu era conform directivelor europene și nu era legală, prin care o vidanja de câte ori era nevoie, în urma serviciilor pe care le încasa de la prestatorii respectivi.”

Omul de afaceri nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal și riscă să stea trei ani după gratii pentru exploatarea ilegală a resurselor de apă.

