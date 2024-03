NASA vrea să trimită un mesaj pentru extratereștri ”într-o sticlă”. ”Le trimitem ce avem mai bun pe Pământ”

Anul trecut și-a anunțat campania Message in a Bottle, care va fi trimisă către Jupiter prin sonda spațială Europa Clipper, scrie Mirror.co.uk.

Este de așteptat ca misiunea să decoleze în luna octombrie a acestui an, dar nu va ajunge pe satelitul Europa până în 2031.

În cadrul campaniei, publicului i sa cerut să-și semneze numele - iar acum peste 2,6 milioane de nume de oameni au fost gravate într-un microcip care va fi trimis în spațiu.

Numai de dimensiunea unui ban, cipul a fost creat la Laboratorul de Microdispozitive de al NASA din Los Angeles.

Nasa intenționează să trimită, de asemenea, o placă comemorativă de metal care are 10 centimetri lungime și are elemente grafice pe ambele părți.

Acesta va include o gravură a poemului In Praise of Mystery: A Poem for Europa, care a fost scris de poetul american laureat Ada Limón.

Lori Glaze, directorul Diviziei de Științe Planetare de la sediul NASA din Washington, a declarat: „Conținutul și designul plăcii a fost atent selectat.

„Placa combină cele mai bune lucruri pe care omenirea le are de oferit în univers – știință, tehnologie, educație, artă și matematică. Mesajul conexiunii prin apă, esențial pentru toate formele de viață așa cum o cunoaștem, ilustrează perfect legătura Pământului cu acestă lume misterioasă oceanică pe care ne propunem să o explorăm.”

Europa Clipper urmează să investigheze satelitul Europa, care este luna galileană care înconjoară Jupiter o dată la 83 de ore.

În special, misiunea urmărește explorarea terenului lunii. Se va uita la orice, de la nivelurile de salinitate ale oceanului până la compoziția chimică a crustei sale de gheață. De asemenea, va căuta compuși organici, cum ar fi sulfații și carbonați, făcând mai multe zboruri repetate.

