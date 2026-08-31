Judecătorul a considerat că la mijloc a fost un gest de răzbunare ce putea avea consecințe dramatice, dacă defecțiunea nu era descoperită întâmplător.

Incidentul s-a petrecut în mai anul trecut, în curtea unei stații de Ambulanță din Capitală. Suspectul, un bărbat din Budești, Călărași, ar fi profitat că afară era întuneric și ar fi sărit gardul ca să ajungă la mașina folosită de mama copilului său.

Femeia, asistentă, era plecată la o intervenție. În tot acest timp, bărbatul ar fi tăiat furtunurile de la sistemul de frânare.

Corespondent Pro TV: „Gestul bărbatului, considerat criminal, a fost descoperit întâmplător de șoferul uneia dintre ambulanțe care a remarcat sub mașina femeii urme de lichid de frână”.

Alertată de cele întămplate, femeia nu a mai pornit mașina de teamă și a chemat poliția în ajutor. Iar suspect principal a devenit rapid fostul ei partener de viață care a fost filmat de camerele de supraveghere. Așa că a fost arestat preventiv două luni de zile.

Cei doi se despărțiseră de câțiva ani, iar faptul că mama copilului său avea un alt partener, l-ar fi scos din minți. Procurorii Parchetului Capitalei susțin că înainte să îi pună femeii viața în primejdie, bărbatul i-ar fi trimis mesaje în care îi spunea că a visat că va avea un accident. Dar și fotografii cu gropi. Așa că suspectul a recunoscut totul. Mai puțin că voia să o omoare. El susține că ar fi vrut doar să o sperie.

Corespondent Pro TV: „Bărbatul a fost găsit vinovat de tentativă de omor și diostrugere. Iar judecătorul de la Tribunalul București l-a pedepsit cu 7 ani și 8 luni. Evident cu executare în spatele gratiilor”.

În plus, dacă sentința va rămâne definitivă, bărbatul nu va avea voie să se apropie de victimă la mai puțin de o sută de metri și va trebui să îi plătească 40.000 de lei daune morale. Contactat de Știrile Pro TV, avocatul său susține că pedeapsa este minimă, dar nu exclude să o atace la Curtea de Apel.