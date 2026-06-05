Handy, în vârstă de 81 de ani, a fost găsit inconștient miercuri în grădina din fața casei sale din Tarzana, California, cu mai multe răni de cuțit la piept, relatează BBC.

Michael Gledhill, în vârstă de 44 de ani, fiul iubitei lui Handy, a fost arestat sub suspiciunea de crimă, a anunțat Departamentul de Poliție din Los Angeles.

Polițiștii au răspuns la o sesizare privind „o problemă neclară”, după ce un apelant a sunat la 911 și a spus poliției: „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”.

Cine a fost James Handy

Handy s-a născut în New York și a apărut într-o serie de filme și seriale TV pe parcursul a șase decenii, adesea în roluri secundare sau pentru un număr redus de episoade. Deși a fost rareori vedeta principală, Handy a acumulat o lungă listă de roluri, printre care în NYPD Blue, K-9, Law & Order, CSI: NY, Logan, Alias, Castle, NCIS, The West Wing, Arachnophobia, The X Files și Murder, She Wrote.

Cel mai recent rol al său în film a fost în Top Gun: Maverick din 2022, în care l-a interpretat pe Jimmy, un barman care lucrează alături de personajul interpretat de Jennifer Connelly, iubita lui Tom Cruise.

În semn de omagiu, scriitorul de divertisment Jay Bobbin a declarat că „i s-a frânt inima când a aflat de trecerea în neființă a unui actor cu un caracter superb”.

Scriitorul și producătorul Don Winslow, care a creat serialul polițist din 2001 UC: Undercover, în care a apărut Handy, l-a descris pe Handy ca fiind un „actor extraordinar”.

„Am fost onorați să-l avem în UC: Undercover într-un rol recurent”, a spus Winslow. „Interpretările sale erau întotdeauna speciale”, a adăugat Winslow.

După moartea lui Handy, LAPD a declarat că Gledhill „a oprit agenții care se aflau în apropiere, spunându-le că el este cel pe care îl caută”.

„Suspectul locuiește la acea adresă împreună cu mama sa, care este iubita victimei”, precizează un comunicat. „Detectivii consideră că acesta este un incident izolat și se pare că nu există niciun pericol pentru public”, a transmis poliția.

După arestare, Gledhill a fost transportat la închisoarea Van Nuys și acuzat de crimă, cauțiunea fiind stabilită la 2 milioane de dolari.