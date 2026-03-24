Băiatul de 5 ani care a murit după ce a căzut de la etajul 8, în București, era în casă cu părinții și surorile

O nouă tragedie în care un copil și-a pierdut viața după ce a căzut de la etaj a avut loc luni seară, în București. Victima e tot un băiețel de 5 ani, care s-a prăbușit de la etajul 8, al unui bloc din Sectorul 2.  

Mădălina Stețco

Din primele informații, cel mic nu era supravegheat. Duminică s-a petrecut o tragedie similară, în cartierul Aviației. 

Tragedia s-a petrecut aseară, la ora 18.00 pe bulevardul Chișinău din Capitală. 

Doi bărbați de la un magazin situat la câțiva metri de curtea blocului au auzit impactul. Au fost primii care, deși speriați de ce au văzut, au alergat imediat spre copil, încercând să-i acorde primul ajutor.

Martori: „El a luat pulsul, eu m-am pus să sun la ambulanță. La 6 după masă. M-am uitat la oră când am sunat la 112.”

Șoferii străini care nu plătesc amenzile primite în România nu vor mai putea părăsi țara. Datorii de milioane de euro
„Nu știu dacă a mai durat 10 minute și a început să-i facă masaj cardiac” a explicat altcineva.

Corespondent PROTV: „Medicii care au ajuns aici, au încercat resuscitarea micuțului zeci de minute în șir, însă pentru că impactul a fost unul foarte puternic, de la cel puțin 25 de metri înălțime, nu s-a mai putut face nimic.”

Potrivit unor surse apropiate anchetei, în încăperea din care ar fi căzut copilul nu se afla nimeni în acele clipe, deși în apartament ar fi fost toți membrii familiei, părinții și cele două surori.

Vecină: „M-am îngrozit... nu știu, e ceva groaznic, groaznic. Îi spuneam doamnei că dacă are copii mici să aibă grijă de ei, că e cumplit, în ultimul timp nu știu ce se întâmplă de atâtea cazuri cu copii.”

Cosmina Simiean, director general DGASMB: „Există câteva reguli pe care părinții trebuie să le știe. Există foarte multe sisteme la toate magazinele de bricolaj care nu existau acum 12, 15 ani, care permit blocarea atât a ușilor, cât și a ferestrelor, așa cum avem la sertarele din casă. Oricât de multe măsuri de precauție am lua, să ne gândim întotdeauna că un copil sub 7 ani are foarte multe curiozități.”

Trupul copilului a fost transportat la INML, pentru efectuarea necropsiei, iar părinții, încă în stare de șoc, urmează să dea declarații în fața anchetatorilor. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care urmează să stabilească cum a ajuns copilul pe marginea ferestrei.

Scene de coșmar în Vaslui: copil amenințat cu moartea de propriul tată, imaginile trimise mamei

GALERIE FOTO Câtă încredere! Turcia și-a prezentat deja echipamentul pentru Cupa Mondială
Șoferii străini care nu plătesc amenzile primite în România nu vor mai putea părăsi țara. Datorii de milioane de euro
Șoferii străini care nu își achită amenzile rutiere primite în România nu vor mai putea să iasă din țară, până nu fac dovada plății.

Hoți cu piele foarte fină în Botoșani. Cum au fost prinși 2 veri după ce au furat de două ori creme dintr-o farmacie
Doi tineri din Botoșani, unul de 21 de ani, celălalt de 16, veri între ei, au fost surprinși de camerele de supraveghere dintr-o farmacie în timp ce furau mai multe produse cosmetice. 

Buzoianu: Rețeaua națională nu mai face față energiei din panouri fotovoltaice. Avem nevoie urgentă de stocare
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) au pregătit mai multe scenarii cu proiecte şi programe ce vor fi finanţate din bugetul AFM, pe care le vor propune Ministerului de Finanţe.

Incidente la protestul minerilor din București. Unii participanți s-au îmbrâncit cu jandarmii, s-au folosit gaze lacrimogene
În jur de o mie de angajati ai Complexului Energetic Oltenia au protestat marți în Piața Victoriei din București. La manifestație au venit și alte persoane, iar la un moment dat protestul a devenit tensionat. 

Surpriză. Guvernul a amânat ședința în care ar fi trebuit să plafoneze adaosul la carburanți
Ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru marți, 24 martie, a fost amânată ”pentru o dată care va fi anunțată ulterior”, au anunțat reprezentanții Executivului.

Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au descoperit marți, 24 martie 2026, o fabrică de bani falși în județul Suceava. 

Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Martie 2026

Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix - Trailer

Petrolul care plătește războiul

Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

Condiția clară pentru ca Gâlcă să continue la Rapid. Angelescu a rupt tăcerea după eșecul cu CFR Cluj

Ionuț Radu a ajuns în România! Declarațiile făcute pe aeroport