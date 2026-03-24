Băiatul de 5 ani care a murit după ce a căzut de la etajul 8, în București, era în casă cu părinții și surorile

Din primele informații, cel mic nu era supravegheat. Duminică s-a petrecut o tragedie similară, în cartierul Aviației.

Tragedia s-a petrecut aseară, la ora 18.00 pe bulevardul Chișinău din Capitală.

Doi bărbați de la un magazin situat la câțiva metri de curtea blocului au auzit impactul. Au fost primii care, deși speriați de ce au văzut, au alergat imediat spre copil, încercând să-i acorde primul ajutor.

Martori: „El a luat pulsul, eu m-am pus să sun la ambulanță. La 6 după masă. M-am uitat la oră când am sunat la 112.”

„Nu știu dacă a mai durat 10 minute și a început să-i facă masaj cardiac” a explicat altcineva.

Corespondent PROTV: „Medicii care au ajuns aici, au încercat resuscitarea micuțului zeci de minute în șir, însă pentru că impactul a fost unul foarte puternic, de la cel puțin 25 de metri înălțime, nu s-a mai putut face nimic.”