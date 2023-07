Azile de bătrâni închise și demiteri printre micii șefi. ”Am scăpat-o dracului pe una de am zis că acolo a murit”

În plus, întreaga conducere a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a fost demisă, după ce au fost constatate nereguli. Au fost eliberați din funcție și șefii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, iar șeful DSP Ilfov și-a dat demisia.

Pereți pătați, lenjerii de pat și saltele îmbibate cu urină ori carne congelată expirată de mai bine de o lună. Sunt câteva dintre motivele care au dus la închiderea unui centru de bâtrâni din Timiș în urma controlului de luni.

Daniela Anghel, instructor educator: ”Abia se țin ei pe picioare și acuma le spui să facă ceva și zic că fac și nu fac, trebuie controlat, e foarte multă birocrație care mai mult ne ocupăm de acte decât de ei, din păcate”.

Petru Ilieș, președinte fundație: ”Neregulile care sunt țin de curățenia din două dintre dormitoare, or noi avem 17 dormitoare. Beneficiarii noștrii sunt oameni cu dizabilități, bătrâni, nu sunt în stare să-și facă curățenie sau să o păstreze chiar dacă noi avem contract cu o firmă de curățenie și toată lenjeria e schimbată periodic''.

Bătrânii nu mai aveau actualizate schemele de tratament de ani de zile

În București au fost închise patru cămine, iar conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a fost demisă.

Astfel de verificări au fost peste tot în țară. La Galați, coincidență sau nu, la ghena aflată chiar în apropierea unui cămin aflat în administrația primăriei erau aruncate zeci de pături mâncate de molii.

”Astea nu au de unde să fie decât de la azil. Și mâncate de molii mare parte din ele. Se vede că au găuri. Astea-s molii. Găuri de molii".

Dan Mușunoiu Novetschi, directorul căminului: ”Noi n-am avut așa ceva. Astfel de pături noi n-am avut. Dacă ați observat ce fel de pături avem noi, sunt diferite".

Între timp, 82 dintre persoanele preluate din azilele din Ilfov au fost evaluate de medici. 9 sunt internate acum la Spitalul Obregia din Capitală. Medicii au constatat că unii dintre pacienți nu aveau schemele de tratament actualizate de ani de zile.

Aceste lucruri se regăsesc și în raportul de arestare. Procurorii au notat că ”beneficiarii nu primesc la timp și conform schemelor de tratament medicamentele de care au nevoie, activitatea fiind lăsată în voia hazardului și delegată unor persoane fără calificare medicală”.

”Am zis, dracu, că acolo moare!”

Anchetatorii au notat și că oamenii erau subnutriți, cu musculatura atrofiată, iar spațiile interioare, inclusiv așternuturile și hainele, erau infestate cu ploșnițe care se hrăneau cu sângele lor.

Stenogramele arată că, în Centrul Armonia, una dintre asistente a bătut mai multe paciente, iar la Casa Cora, o alta i-a dat sedative puternice unei femei care se plângea de probleme digestive. Tot acolo, o angajată îi povestește la telefon unei colege că a scăpat o pacientă.

”Singură la muncă, am făcut o grămadă de băi până acuma, am scăpat-o dracu pe una, de am zis că acolo a murit, în baie, de are mare cucui în cap. Am zis, dracu, că acolo moare... s-a întors căruțul invers!”.

Bătrânii salvați din centre au fost internați în mai multe spitale.

Sâmbătă și duminică, la o singură cameră de gardă din București au fost aduse 7 persoane din centrele de îngrijire. Deshidratate, cu pneumonii si alte probleme grav de sănătate. Medicii spun că, de câteva zile, se confruntă cu o nouă situație: reprezentanții azilelor nu le mai răspund la telefon pentru a-i prelua pe bătrâni după ce primesc îngrijirile medicale.

Cine a fost demis până acum

La o săptămână după descinderile din cele 3 centre din Ilfov au fost demiși Mihai Tomescu - preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Adela Crăciun - vicepreședintele aceleiași instituții, dar și Cristina Elena Anton, directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

În cazul AJPIS Ilfov, s-a constituit o comisie de disciplină care analizează modul în care funcţionarii din instituţie au gestionat cazul azilelor de bătrâni.

După o discuție cu ministrul Sănătății și-a înaintat demisia și directorul DSP Ilfov, Teodor Gabriel Negulescu.

Luni după-amiază, ministrul Muncii, Marius Budăi, a invitat la discuții mai multe ONG-uri. A fost refuzat însă chiar de Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice, cei care afirmă că încă de anul trecut l-au anunțat pe ministrul Budăi de ororile care se petrec în cele trei centre.





