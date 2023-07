Bugetarul DGASPC arestat în dosarul azilelor groazei are 24 de case și terenuri și câștigă sute de mii de lei la pariuri

Bugetarul DGASPC Ilfov arestat în dosarul azilelor groazei are 24 de case și terenuri și câștigă an de an sume impresionante la pariuri online, reiese din declarația sa de avere. În ciuda averii sale uriașe, primea șpagă în pește proaspăt.

Andrei Răzvan Țicu, bugetarul din Ilfov arestat în dosarul azilelor groazei din Voluntari, este proprietarul unei averi uriașe, deși este încă foarte tânăr și de doar câțiva ani angajat la stat.

Țicu este șef serviciu management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane cu dizabilități în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, calitate în care era direct responsabil de situația celor trei azile.

A închis ochii la abuzurile incredibile care aveau loc în acele cămine și primea în schimb șpagă în pește, după cum se arată îân referatul de arestare DIICOT.

Potrivit unei declarații de avere depuse cu doar câteva zile înainte de a fi ridicat de DIICOT și arestat de instanță, Andrei Răzvan Țicu este proprietarul a 24 de case și terenuri, scrie Replica de Constanța.

Bugetarul are 18 terenuri cu o suprafață totală de peste 55.000 de metri pătrați: 16 terenuri în localitatea natală Dărăști (Ilfov), dar și două la Rucăr (Argeș), una dintre cele mai frumoase locuri din România.

Uriașa sa avere, primită moștenire de la tatăl său, fost primar prins în flagrant când lua șpagă

De asemenea, Țicu deține șase case și apartamente: trei case în Dărăști, un apartament în Bragadiru, o casă în Rucăr și un apartament de 95 metri pătrați în stațiunea Olimp.

Cea mai mare parte a uriașei sale averi imobiliare a fost moștenită de la tatăl său, Sorin Țicu, fostul primar PSD, apoi PNL al comunei Dărăști, până în 2020. În 2002, edilul a fost prins în flagrant când primea o șpagă de 5 milioane de lei de la un afacerist grec pentru a-i autoriza construirea unei fabrici de confecții în Dărăști.

Revenind la averea lui Andrei Răzvan Țicu, acesta mai are trei mașini (două Dacii și un Volkswagen) și a încasat în ultimul an 90.000 de euro din vânzarea unei mașini Mercedes și a unui teren. Șeful din DGASPC Ilfov are în bănci 20.000 de euro și peste 21.000 lei și a contractat cinci împrumuturi în valoare totală de 180.000 lei de la aceeași bancă, în același an 2021.

Țicu are ca unică sursă de venit salariul de la DGASPC Ilfov, de 119.157 lei (aproape 10.000 lei net pe lună), în timp ce soția sa, Mariana Țicu, a încasat doar o indemnizație de creștere a copilului, de 30.408 lei.

A câștigat aproape 100.000 de euro la pariuri online

Torționarul are însă și un noroc fantastic la păcănele, declarând câștiguri de 120.000 lei la pariurile online în ultimul an, asta după ce în anul 2022 raporta alte câștiguri de 165.350 lei, iar în 2021 încă 178.277 lei.

În plus, Țicu s-a umplut de bani și de la nuntă: 303.000 lei și 16.200 de euro, potrivit declarației de avere din 2019.

Andrei Răzvan Țicu a acoperit abuzurile din azilele groazei și îi învăța pe torționari cum să-și acopere cu documente urmele.

Bugetarul era bun prieten cu patronul Ștefan Cristian Godei, căruia i se adresa cu apelativele ”boss” și ”mister” și ambii au fost arestați, alături de Dan Godei și fostul polițist Ovidiu Dumitra, ceilalți administratori ai azilelor groazei.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 10-07-2023 16:47