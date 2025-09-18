Avocaţi: Procesatorii de plăţi trebuie să monitorizeze jucătorii şi să raporteze accesul pe site-uri de gambling ilegale

18-09-2025 | 11:01
Firmele de software, de marketing online, procesatorii de plăţi şi furnizorii de alte servicii au interdicţia de a mai colabora cu operatori de jocuri de noroc, platforme online locale sau internaţionale, care nu au autorizaţie în România.

Vlad Dobrea

De asemenea, ele sunt obligate să raporteze aceşti operatori către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), anunţă avocaţii societăţii Buju, Stanciu & Asociaţii.

Totodată, firmele trebuie să monitorizeze activ şi să geolocalizeze jucătorii din România, dar şi să le blocheze accesul pe platformele de gambling neautorizate în ţara noastră.

Potrivit casei de avocatură, sancţiunile prevăzute de noua lege sunt unele aspre, de exemplu suspendarea sau chiar revocarea licenţei.

În caz de colaborare, furnizorii respectivi vor fi acuzaţi de infracţiune şi se vor alege cu dosare penale.

Acestea au şi obligaţia să transmită autorităţilor numărul jucătorilor din România care au accesat platformele neautorizate şi o listă cu platformele accesate, raportare care se face lunar, până la data de 10 a lunii, conform noilor modificări fiscale introduse în Legea nr. 141/2025, publicată în Monitorul Oficial.

Statul va şti în timp real ce platforme de gambling, fără autorizaţie în România, atrage jucători din online-ul românesc. Refuzul sau eşecul furnizorilor de a prezenta raportul solicitat va fi considerat neconformare gravă şi poate atrage suspendarea ori revocarea licenţei de funcţionare de către ONJN.

Legea este deja în vigoare, fără perioadă de graţie.

Legea stipulează explicit interdicţia de a presta orice activităţi sau servicii conexe pentru orice operator online de jocuri de noroc care nu este autorizat în România. Adică responsabilizează furnizorii locali să nu mai susţină, nici măcar indirect, operaţiunile “la negru” din online, mai arată casa de avocatură.

Sursa: Pro TV

