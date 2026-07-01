Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 14:09.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Feteşti, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană Întărită şi un elicopter IAR 330 Puma al Forţelor Aeriene Române, au decolat la ora 14:10, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, menţionează sursa citată.

"Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian", transmite MApN.