Avertisment sever de la Bruxelles pentru România: „Gaura neagră” din Justiție care încurajează corupția la nivel înalt

Sunt date din ultimul raportul al Comisiei Europene, privind statul de drept.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, comisarul european pentru justiție le-a cerut autorităților de la București să ia măsuri urgente.

Comisia Europeană consideră că în România lupta împotriva corupției nu are suficientă forță. Jumătate dintre români declară că sunt afectați de corupție, în fiecare zi, mult peste media europeană de 27%. Iar 75% consideră că fenomenul corupției este unul generalizat.

Corupția rămâne un pericol major în achizițiile publice, conform raportului Comisiei Europene privind statul de drept. În ultimii trei ani, 35% dintre firmele din România consideră că au pierdut licitații sau contracte din cauza corupției.

Didier Reynders, comisarul european pentru justiție: „Dacă vă organizați regulile de achiziții astfel încât să favorizați companiile naționale, sunteți împotriva bunei funcționări a pieței, așa că este dificil să doriți să profitați de integrare în timp ce încercați să vă protejați piața împotriva concurenților care vin din toată Europa”.

O problemă majoră este legislația privind prescripția faptelor, care a dus la închiderea multor cazuri de corupție și a permis multor inculpați să scape de închisoare. Anul trecut, din această cauză, 364 de inculpați au fost achitați și 575 de cazuri instrumentate de DNA nu au trecut de parchete.

Didier Reynders, comisarul european pentru justiție: „Ce este mai complicat, voi spune că nu am văzut prea multe progrese în lupta împotriva corupției in sensul ca nu am vazut cazuri mari de corupție în justiție. Așadar, este bine să anunțăm că există unele investigații, dar vrem să fim siguri că este posibil să se meargă mai departe cu urmărirea penală și cu modul de organizare a unui proces real pentru cazurile de corupție de nivel înalt”.

Guvernul folosește excesiv ordonanțele de urgență, ceea ce înseamnă că ia decizii fără consultare publică sau parlamentară. Inclusiv modul în care s-au comasat alegerile este criticat de către Comisie. În plus, România nu a introdus norme privind eventualele cadouri sau beneficii pe care senatorii și deputații le pot primi de la cei care fac lobby, adică încearcă să influențeze procesul legislativ sau luarea anumitor decizii.

La rândul lor, magistrații continuă să simtă presiunea politică într-o justiție cu prea multe posturi libere. O cauză se soluționează, în medie, în jumătate de an.

Găsiți raportul cu toate datele precum și interviul integral cu Didier Reynders, realizat la Bruxelles, pe site-ul nostru stirileprotv.ro.

