Va fi un un program un program amplu care reunește evenimente cu specific japonez și acces gratuit în Shakespeare Village (Hipodromul Craiova, Parcul Romanescu) la concert Gezan și show-ul cu peste 450 de drone al FLYSTACK.

Ziua debutează la ora 15:30 cu o paradă inaugurală care pornește din Porticul Torii din Parcul Pedagogic, continuă prin Insula Japoneză din Grădina Botanică, Piața Mihai Viteazul și se încheie în Piața William Shakespeare. Inspirată din matsuri, parada reunește artiști și voluntari îmbrăcați în happi și kimono din epoci diferite - Heian, Edo și contemporană - într-un traseu care îmbină dansul, muzica și atmosfera marilor sărbători japoneze. Costumele sunt realizate de Laura Caraman, singurul designer de kimono din România, iar acompaniamentul muzical este asigurat de Kodama Daiko, singura trupă de taiko din țară, formată din artiști români și japonezi. Arta dansului japonez este adusă în festival de trupa SYZYGY, prin momente spectaculoase care reunesc elemente tradiționale și moderne.

Începând cu ora 18:00, publicul este invitat la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, care se transformă într-un loc dedicat culturii japoneze. Spectatorii pot participa la o ceremonie japoneză a ceaiului, susținută de Daniel Mitra și Cristina Ulmanu, membri ai grupului de ceai/sadou (Școala Urasenke) al Centrului de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru", la un atelier interactiv de caligrafie japoneză și pot vizita expozițiile din foaierul teatrului. Printre acestea se numără Shakespeare Manga, care propune o reinterpretare a operei shakespeariene prin estetica benzii desenate japoneze, și expoziția de Washi - hârtie tradițională japoneză realizată manual din lemn de dud - semnată de artista Alexandra Baranyi și dedicată transformărilor psihologice din diferitele etape ale vieții. Publicul va putea descoperi, de asemenea, o structură ikebana realizată de Andreea Georgescu, artist ikebana, profesor gradul 2 Sanyo și coordonatoarea grupului Sogetsu din România, una dintre cele mai importante şcoli de ikebana din Japonia.

La ora 19:00, în Sala Amza Pellea a TNCMS, Compania KAKUSHINHAN prezintă Titus Andronicus: Renăscut, o reînnoire a tragediei lui Shakespeare, în regia lui Ryunosuke Kimura (acces pe bază de bilet).

După spectacol, la ora 21:00, esplanada teatrului găzduiește o recepție cu degustare de sake, băutură tradițională japoneză, urmată de un mega-show de laser mapping.

Participanții la deschiderea oficială vor beneficia de transport gratuit din fața TNCMS, cu autobuze, către Shakespeare Village (Hipodromul Craiova, Parcul Romanescu).

Shakespeare Village își deschide porțile, iar accesul în prima seară este gratuit! La ora 22:00 un moment artistic taiko și concertul trupei japoneze Gezan marchează trecerea de la registrul muzical tradițional la energia rockului psihedelic contemporan. Tot la Village, la ora 23:00, prima zi a festivalului se încheie cu un show inedit: peste 450 de drone FLYSTACK vor da viață, printre stele, universului creat de Shakespeare - povești despre iubire, vis, speranță și destin.

Tehnologia se transformă în artă și astfel încep 11 zile în care Craiova devine punctul de întâlnire pentru public, artiști și idei din întreaga lume, cu peste 450 de evenimente în mai mult de 60 de spații.

Programul secțiunilor Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2026 este disponibil pe www.craiovainternational.com. Alături de Shakespeare Core, Shakespeare Village, Shakespeare Squares și Shakespeare Metropolitan, ediția din acest an aduce în prim-plan secțiuni dedicate copiilor, adolescenților, seniorilor, studenților, mediului academic, filmului, artelor vizuale și dramaturgiei contemporane. Între 21 și 31 mai, Craiova se transformă într-un teritoriu viu al imaginației, în care Shakespeare este mai actual ca oricând.