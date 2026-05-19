Este o măsură care nu poate fi evitată mai ales în plin proces de restructurare care, conform planului impus de Comisia Europeană, trebuie finalizat în acest an. Pentru a-și crește veniturile, compania mizează și pe zborurile charter operate pentru agențiile de turism.

Ce prevede planul de restructurare TAROM

Planul de restructurare al TAROM prevede limitarea zborurilor la cel mult 27 de rute fixe și operarea cu cel mult 14 aeronave. În lunile iulie și august, compania urmează să primească două aeronave noi Boeing 737 MAX, iar în 2027 alte două de același tip. Cum compania nu poate să schimbe detinațiile, pentru perioada vacanțelor reprezentanții companiei mizează pe zborurile charter. Au fost deja semnate contracte către Croația, Spania, Egipt ori Tunisia.

Bogdan Costaş, directorul general TAROM: Creșterea prețului kerosenului afectează prețul biletelor în momentul în care această criză durează o perioadă mai lungă. Vor fi creșteri ale prețului biletelor perioada de vară, însă, însă ce aș dori să precizez pentru biletele deja achiziționate de către pasageri nu se vor mai solicita plăți suplimentare.

În același timp, incertitudinile generate de contextul geopolitic actual pun presiune pe obiectivele din planul de restructurare. Compania poartă deja discuții cu Comisia Europeană pentru eventuale ajustări sau prelungiri ale termenelor.

Bogdan Costaş, directorul general TAROM: Analizăm zi de zi situația geopolitică și în funcție de modul în care se derulează aceasta noi vom acționa și evident vom încerca să protejăm pasagerii dacă reducem frecvențele sau dacă suspendăm mai multe curse și vom încerca să fim cât mai eficienți.

Sorin Guinea, membru al sindicatului Unit TAROM: Planul de restructurare a fost prevăzut în perioada pandemiei când zborurile nu erau foarte, foarte multe, dar acum că de câțiva ani când industria este în expansiune și oamenii călătoresc, condițiile puse de acest plan de restructurare de a limita numărul de zboruri nu mai poate fi benefic, mai ales că toți banii de restructurare, nu au venit încă toți și atunci ne găsim într-o situație foarte neplăcută, în care nu avem voie să deschidem curse, dar nici banii pentru care am acceptat aceste restricții nu au ajuns să putem să beneficiem.

În cadrul planului de restructurare, TAROM a primit deja 50 de milioane de lei anul trecut. Încă 64 de milioane de lei ar trebui să intre în conturile compaiei până la finalul acestui an.