Autostrada A1 București – Pitești, extinsă la trei benzi pe sens. CNAIR a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate

Autostrada A1 București-Pitești ar putea fi extinsă la trei benzi. CNAIR a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate al proiectului, suma destinată acestei etape fiind estimată la 30 de milioane de lei, fără TVA.

Extinderea la trei benzi a autostrăzii A1 nu este un proiect nou. În 2023 CNAIR a lansat o licitație similară, care a fost anulată în cursul anului 2024.

Finanțarea noului contract va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și alte surse de finanțare legal constituite, notează Profit.ro.

Decizia de a mări capacitatea drumului care leagă Capitala de Pitești vine în contextul în care lucrările avansează pe autostrada care va lega Argeșul de Sibiu, ceea ce va duce la creșterea traficului.

„Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București - Pitești, a rezultat din analizele de trafic realizate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. A fost identificată depășirea capacității autostrăzii A1 pe sectorul București - Pitești, pe măsură ce se vor implementa cele două drumuri de mare viteză, autostrada Sibiu - Pitești, respectiv drumul expres Craiova - Pitești, fapt ce impune identificarea de solutii etapizate pentru creșterea capacității acesteia în concordanță cu fluxurile de transport nou generate prin dezvoltarea rețelei rutiere de transport. Se vor avea în vedere și creșterea volumelor de trafic după implementarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale”, se arată în caietul de sarcini întocmit de CNAIR.

Cea mai veche autostradă din România va fi extinsă la trei benzi pe sens

Autostrada A1, pe tronsonul București – Pitești, a fost prima autostradă construită în România, între anii 1967 și 1972, având o lungime de 96 km. În anul 2007, traseul a fost completat cu centura ocolitoare a municipiului Pitești de 13,6 km și cu pasajul subteran care face legătura cu DN7 în zona Bascov.

„Direcția de Drumuri și Poduri București a elaborat documentația tehnică în vederea demarării achiziției publice pentru servicii de proiectare fazele DALI+PAC+PTE+AT pentru obiectivul: "Autostrada A1 – Lot 1 km 10+600 – km 44+000" și faza DALI pentru obiectivul: "Autostrada A1 – Lot 2 km 44+000 – km 86+000", pentru care au fost întocmite în anul 2021 expertize tehnice în vederea determinării stării tehnice a sectoarelor rutiere supuse expertizării și fundamentarea necesității remedierii sistemului rutier existent pentru fiecare lot în parte”, mai arată documentele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













