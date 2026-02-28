În contextul recentelor evoluţii de securitate din Orientul Mijlociu, MAE precizează că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9 - ”EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE.

”În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără a exista o perspectivă clară în ceea ce privește redeschiderea acestuia. În eventualitatea unui atac asupra Statului Israel, MAE recomandă cetățenilor români să se adăpostească în locurile special amenajate și să se asigure că dețin suficiente provizii de apă și hrană pentru minimum 48 de ore.

MAE reamintește cetățenilor români că se menține recomandarea fermă de evitare a deplasărilor într-un perimetru de cel puţin un km faţă de liniile de demarcație cu Republica Libaneză, Republica Arabă Siriană și Fâșia Gaza, din raţiuni de securitate. MAE atenționează asupra fluctuației programului de lucru și a posibilelor întreruperi de activitate în punctele de control militar de trecere în/dinspre Cisiordania”, precizează ministerul de Externe.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Israel:

* să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile acestora;

* să se adăpostească în clădiri și în spațiile publice special amenajate, în cazul declanșării alarmelor de atac aerian;

* să evite deplasările în proximitatea liniilor de demarcație cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;

* să evite locurile aglomerate și demonstrațiile publice.

De asemenea, MAE reamintește cetățenilor români care se află pe teritoriul acestui stat să se asigure că au în permanență asupra lor un telefon mobil cu acumulatorul încărcat și credit pentru a putea contacta, la nevoie, misiunea diplomatică sau oficiul consular și să se informeze în prealabil din mass-media locale și internaționale asupra situației de securitate din zonă.

Contactarea autorităţilor române

Cetăţenii români care se află deja pe teritoriul acestei ţări sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României la Tel Aviv şi/sau Consulatului General al României la Haifa și să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând astfel propriile coordonate pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

De asemenea, MAE le recomandă acestora să îşi anunţe prezenţa, în funcţie de locaţie, Ambasadei României la Tel Aviv sau Consulatului General al României la Haifa, completând formularul online disponibil la acest link.

Datele de contact ale Ambasadei României la Tel Aviv sunt:

Adresa: Str. Israelis, nr. 9, Tel Aviv, 6438209

Telefon: +972 545643279

Website: https://telaviv.mae.ro

E-mail: [email protected].

Datele de contact ale Consulatului General al României la Haifa sunt:

Adresa: Strada Habankim nr. 3, Haifa 3326115

Telefon: +972 543 998 038

Website: https://haifa.mae.ro

E-mail:: [email protected], [email protected].

ATENŢIE! MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români să nu intre în Fâşia Gaza!