Autobuzele turistice din București, de 70.000 de euro bucata, scoase din depozit după trei ani. Un bilet costă 70 de lei

După aproape trei ani în care au fost blocate în depozite, autobuzele turistice din București, cumpărate cu bani mulți în 2022, au plimbat astăzi primii turiști.

Au pornit pe traseu mai mult goale, dar oficialii spun că vor avea succes, pentru că numărul celor care vizitează Capitala este tot mai mare. În 2024 au ajuns în București aproape 2 milioane de turiști.

Primele autobuze turistice au pornit pe traseu de la 10 dimineața. Cei care le-au încercat au plătit 70 de lei biletul. Tarifele scad la jumătate pentru copiii între 7 și 14 ani, iar cei mai mici de atât merg gratis.

Turist străin: Este minunat! Mă simt ca în New York acum!

Ruta pe care o vor urma autobuzele zilnic acoperă cele mai importante atracții ale orașului, precum Muzeul Satului, Arcul de Triumf și Palatul Parlamentului. Traseul pornește de la Piața Presei și ajunge până la Piața Unirii, iar călătorii pot urca din ce stație doresc.

Doar trei din cele șase autobuze au ieșit pe traseu

Călătoria durează 1 oră și 20 de minute. Deși autobuzele au câteva porțiuni de bandă dedicată, sunt și zone în care trebuie să străbată traficul aglomerat.

Putem să descărcăm ghidul audio de pe panourile din stație. Avem un cod QR pe care trebuie doar să îl scanăm. Selectăm limba română pentru că sunt mai multe limbi disponibile în această aplicație, iar aici ne apar toate obiectivele pe lângă care trecem.

În total sunt 6 autobuze supraetajate pe care autoritățile le-au cumpărat la mâna a doua în 2022 cu 70 de mii de euro bucata. Au fost blocate aproape trei ani în depozite pentru tot felul proceduri. Unele au fost cumpărate cu geamuri sparte și uși defecte. Acum au ieșit pe traseu doar trei.

Constantin Tobescu, reprezentantul Societății de Transport București: Sunt în funcție de cerere. Pe măsură ce cererea de transport va crește, putem suplimenta. Noi avem în parcul nostru 6 astfel de autobuze.

Linia turistică "Bucharest City Tour" a existat și în trecut, dar atunci autobuzele erau închiriate. Proiectul a fost oprit în pandemie și reluat abia acum.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













