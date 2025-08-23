Taxa de parcare pe locurile albastre din București: De ce mulți șoferi plătesc peste 6 lei, deși tariful oficial e de 5 lei
Deși tariful oficial pentru parcările publice "albastre" din București este afișat ca fiind de 5 lei pe oră, mulți șoferi ajung să plătească sume considerabil mai mari, ajungând chiar și la peste 6 lei pe oră.
Această diferență de preț provine din metoda de plată aleasă, cu comisioane suplimentare care ajung chiar și la peste 20% din tarif, o situație care avantajează companiile private partenere ale Companiei Municipale Parking SA.
O investigație a platformei Spotmedia.ro arată cum se distribuie încasările în funcție de metodele de plată, de la introducerea sistemului cu plată.
Tendința de plată: de la parcagiu la aplicații
În anul 2018, singura metodă de plată era prin intermediul parcagiilor. Începând cu 2019, s-au adăugat noi opțiuni: SMS-ul și aplicația oficială Parking București SA. Abia în 2021, Compania Municipală a încheiat un parteneriat cu aplicația privată amparcat.ro.
Datele furnizate de CM Parking SA arată că, până în 2022, parcagiii au deținut supremația la încasări. Situația s-a schimbat radical din 2023, când majoritatea banilor au început să provină din plățile efectuate prin SMS și aplicații.
Mai multe detalii pe Spotmedia.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: bucuresti, aplicatie, parcare, tarif,
Dată publicare:
23-08-2025 09:17