Taxa de parcare pe locurile albastre din București: De ce mulți șoferi plătesc peste 6 lei, deși tariful oficial e de 5 lei

23-08-2025 | 09:26
parcare
Inquam Photos / George Călin

Deși tariful oficial pentru parcările publice "albastre" din București este afișat ca fiind de 5 lei pe oră, mulți șoferi ajung să plătească sume considerabil mai mari, ajungând chiar și la peste 6 lei pe oră.

autor
Știrile PRO TV

Această diferență de preț provine din metoda de plată aleasă, cu comisioane suplimentare care ajung chiar și la peste 20% din tarif, o situație care avantajează companiile private partenere ale Companiei Municipale Parking SA.

O investigație a platformei Spotmedia.ro arată cum se distribuie încasările în funcție de metodele de plată, de la introducerea sistemului cu plată.

Tendința de plată: de la parcagiu la aplicații

În anul 2018, singura metodă de plată era prin intermediul parcagiilor. Începând cu 2019, s-au adăugat noi opțiuni: SMS-ul și aplicația oficială Parking București SA. Abia în 2021, Compania Municipală a încheiat un parteneriat cu aplicația privată amparcat.ro.

Datele furnizate de CM Parking SA arată că, până în 2022, parcagiii au deținut supremația la încasări. Situația s-a schimbat radical din 2023, când majoritatea banilor au început să provină din plățile efectuate prin SMS și aplicații.

Mai multe detalii pe Spotmedia.

Sursa: spotmedia.ro

Dată publicare: 23-08-2025 09:17

