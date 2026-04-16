Pe de altă parte, procesul jafului a început deja. Hoții ar fi stat în muzeu mai puțin de un minut. Iar pentru recuperarea obiectelor de tezaur au fost folosiți agenți sub acoperire.

Prima ședință de judecată a durat șapte ore, iar procurorii au dezvăluit o parte din tehnicile folosite în anchetă. Spun ca au aflat repede identitatea celor trei suspecți dar ca au decis să rețină initial numai doi. L-au lăsat liber pe mezinul grupului, un tânăr de 21 de ani, iar agenți sub acoperire l-au contactat pretinzând că sunt interesați să cumpere piesele de patrimoniu.

Stefan Klomp, reporter RTV Drenthe: „A primit o ofertă de la agenții sub acoperire de 400.000 de euro pentru a vinde coiful, la care a spus că este prea puțin și că vrea mai mulți bani. După un timp, a declarat: „Eu am comis furtul, am luat coiful și cele trei brățări și am făcut asta împreună cu ceilalți doi suspecți”.

În urma discuțiilor purtate cu inculpații, anchetatorii și-au dat seama că tânărul de 21 de ani și un alt suspect de 37 ar fi dispuși să spună unde au ascuns o parte din piesele furate. Le-au propus o înțelegere și, astfel, pe 1 aprilie au recuperat coiful și două dintre brățări.

Corespondent PRO TV: „Condiția pusă de autorități a fost ca piesele să fie predate înainte de semnarea oricărei înțelegeri și înainte ca procesul să înceapă. La schimb, procurorii le-au redus pedeapsa cu o treime, așa că cei doi ar putea petrece după gratii puțin peste 3 ani și jumătate, iar muzeul din Drents a fost de acord să nu ceară despăgubiri”.

Cel de-al treilea suspect, în vârstă de 35 de ani, a refuzat un acord, așa că riscă o pedeapsă de 5 ani și jumătate. El susține că a avut un rol minor.

Suspect: „De exemplu, ministrul spune pur și simplu la televizor că am fost în muzeu. Dar asta nu corespunde cu ceea ce am făcut eu. Ceea ce am făcut a fost, la cererea lor, să aranjez o mașină și niște plăcuțe de înmatriculare”.

Procurorii transmit, însă, că au dovezi suficiente care arata că toți trei ar fi participat la jaf.

Stefan Klomp, reporter RTV Drenthe: „Au prezentat imagini video în care aceștia încearcă să spargă geamul în spatele căruia se afla coiful. Și se poate vedea cum iau brățările”.

În fața instanței a vorbit și directorul Muzeului din Drents.

Robert van Langh, directorul Muzeului din Drents: „Celor responsabili vrem să le spunem: realizați câtă durere și suferință ați provocat la milioane de oameni. Prin jaf în sine și apoi prin lunile de incertitudine privind soarta coifului și a brățărilor”.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, Ministrul Culturii de la București a transmis că specialiștii Muzeului Național de Istorie au analizat deja artefactele recuperate, în Țările de Jos, și nu au nicio îndoială că obiectele sunt autentice. Au constatat că cele două brățări sunt intacte, în timp ce coiful are o deformare mecanică, iar un obrăzar s-a desprins însă restaurarea poate fi realizată la Muzeul Național de Istorie a României.

A treia brățara dacică este căutată și acum.