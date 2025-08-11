Fenomen foarte bizar în China. Tot mai mulți tineri șomeri dau bani unor firme, doar ca să pretindă că au un loc de muncă

În China au apărut câteva cazuri bizare, în care unii șomeri dau bani din propriul buzunar, unor firme, ca să pretindă că sunt angajați acolo.

Această practică tinde să devină tot mai populară în rândul tinerilor șomeri din China, fapt care a dus la creșterea numărului de furnizori de astfel de servicii, notează BBC News.

Această evoluție are loc pe fondul încetinirii economiei și a pieței muncii din China. Șomajul în rândul tinerilor chinezi rămâne la un nivel ridicat, de peste 14%.

Având în vedere că locurile de muncă reale sunt din ce în ce mai greu de găsit, unii tineri preferă să plătească pentru a merge la birou decât să stea acasă.

Shui Zhou, în vârstă de 30 de ani, a avut o afacere în domeniul alimentar care a eșuat în 2024. În aprilie anul acesta, el a început să plătească 30 de yuani (4,20 dolari) pe zi pentru a merge la un birou simulat administrat de o companie numită ”Pretend To Work Company”, în orașul Dongguan, la 114 km nord de Hong Kong.

Acolo se alătură altor cinci „colegi” care fac același lucru.

„Mă simt foarte fericit”, spune Zhou. „Este ca și cum am lucra împreună ca o echipă.”

Astfel de operațiuni apar acum în marile orașe din China, inclusiv Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu și Kunming. De cele mai multe ori, acestea arată ca niște birouri complet funcționale și sunt dotate cu computere, acces la internet, săli de ședințe și săli de ceai.

În loc să stea pur și simplu, participanții pot folosi computerele pentru a căuta locuri de muncă sau pentru a încerca să-și lanseze propriile afaceri. Uneori, taxa zilnică, care variază de obicei între 30 și 50 de yuani, include prânzul, gustări și băuturi.

Dr. Christian Yao, lector senior la Facultatea de Management a Universității Victoria din Wellington, Noua Zeelandă, este expert în economia chineză.

„Fenomenul de a te preface că lucrezi este acum foarte comun. Datorită transformării economice și nepotrivirii dintre educație și piața muncii, tinerii au nevoie de aceste locuri pentru a se gândi la pașii următori sau pentru a face mici slujbe ca tranziție. Companiile de birouri fictive sunt una dintre soluțiile de tranziție.”, spune el.

Domnul Zhou a dat peste Pretend To Work Company în timp ce naviga pe site-ul de socializare Xiaohongshu. El spune că a simțit că mediul de birou i-ar îmbunătăți autodisciplina. Acum este acolo de mai bine de trei luni.

Domnul Zhou a trimis fotografii cu biroul părinților săi și spune că aceștia se simt mult mai liniștiți în legătură cu faptul că el nu are un loc de muncă.

Deși participanții pot veni și pleca oricând doresc, Zhou ajunge de obicei la birou între 8 și 9 dimineața. Uneori nu pleacă până la 11 seara, plecând abia după ce managerul companiei a plecat.

El adaugă că ceilalți colegi sunt acum ca niște prieteni. Spune că, atunci când cineva este ocupat, de exemplu cu căutarea unui loc de muncă, lucrează din greu, dar când au timp liber, stau de vorbă, glumesc și se joacă. Și deseori iau cina împreună după program.

Zhou spune că îi place această activitate de team building și că este mult mai fericit decât înainte de a se alătura echipei.

În Shanghai, Xiaowen Tang a închiriat un loc de muncă la o companie fictivă din Shanghai pentru o lună la începutul acestui an. Tânăra de 23 de ani a absolvit universitatea anul trecut și încă nu și-a găsit un loc de muncă cu normă întreagă.

Universitatea ei are o regulă nescrisă conform căreia studenții trebuie să semneze un contract de muncă sau să prezinte dovada unui stagiu în termen de un an de la absolvire; în caz contrar, nu vor primi diploma.

Ea a trimis școlii o fotografie din birou ca dovadă a stagiului său. În realitate, ea a plătit taxa zilnică și a stat în birou scriind romane online pentru a câștiga niște bani de buzunar.

„Dacă tot te prefaci, fă-o până la capăt”, spune domnișoara Tang.

Dr. Biao Xiang, directorul Institutului Max Planck pentru Antropologie Socială din Germania, spune că tendința Chinei de a se preface că lucrează provine dintr-un „sentiment de frustrare și neputință” legat de lipsa oportunităților de angajare.

„A te preface că lucrezi este o cochilie pe care tinerii o găsesc pentru ei înșiși, creând o ușoară distanță față de societatea mainstream și oferindu-și un mic spațiu.”

Proprietarul companiei Pretend To Work din orașul Dongguan este Feiyu (un pseudonim), în vârstă de 30 de ani. „Ceea ce vând nu este un loc de muncă, ci demnitatea de a nu fi o persoană inutilă”, spune el.

